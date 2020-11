‘EUA e China estão rumando em direção ao conflito’, diz Kissinger

Em entrevista à agência Bloomberg, o ex-secretário de Estado Henry Kissinger alertou que o presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, deverá ter como foco a reconstrução de boas relações com a China com o objetivo de evitar uma catástrofe “comparável à Primeira Guerra Mundial”.

“Estados Unidos e China estão rumando em direção ao conflito. E conduzem suas diplomacias de forma combativa”, disse.

“O perigo é o de que algumas crises irem além da retórica e acabarem em conflito militar”.

Para o ex-secretário de Estado, que atuou durante os governos dos presidentes Richard Nixon e Gerald Ford, as tensões entre Estados Unidos e China nos últimos anos estão rumando a uma nova Guerra Fria.

Para evitar um conflito bélico, “os dois países devem concordar que quaisquer conflitos que tenham não deverão ser solucionados por meios militares”. Para alcançar esse feito, os dois países devem criar “um sistema institucional em que um líder que nosso presidente confie e um líder que o presidente (da China) Xi Jinping confie são designados a manter contato em nome dos presidentes”.

Nos últimos anos, as relações entre Estados Unidos e China chegaram aos piores níveis da história. O presidente americano, Donald Trump, iniciou uma guerra comercial contra Pequim em 2016 ao aplicar sanções contra produtos chineses. Apesar de terem chegado ao princípio de um acordo, a pandemia de Covid-19, e sua subsequente politização, foi um balde de água fria para a já erodida relação entre os dois países.

Para Kissinger, secretário de Estado que pavimentou a ida histórica do ex-presidente republicano Richard Nixon à China em 1972, a Covid-19 deve ser tratada como um aviso de que a solução de problemas a longo prazo deve ser feita de forma multilateral, algo que vai contra a política externa de Trump.

O presidente americano se retirou da Organização Mundial da Saúde (OMS) e adotou uma postura isolacionista em relação ao combate combate à pandemia ao criar sua própria iniciativa de desenvolvimento de vacinas. O mandatário também acusou a China de deixar o vírus espalhar-se pelo mundo de forma deliberada.

Com Biden, as relações com a China poderão dominar a agenda. É esperado que o democrata reduza as tensões quanto à tecnologia do 5G e a expansão chinesa no Pacífico. Também entra em jogo a delicada situação de Hong Kong.

Resta saber, no entanto, que tom o presidente eleito deverá adotar após sua posse em janeiro, uma vez que durante a campanha classificou o presidente Xi como um “bandido” durante as primárias do partido Democrata. O presidente chinês, por sua vez, pediu no dia 12 de novembro o fortalecimento da cooperação para evitar conflitos, além de parabenizar Biden por sua vitória no pleito.