EUA devem liberar valor bilionário em ativos congelados, segundo agência iraniana

Os Estados Unidos liberarão 12 bilhões de dólares em ativos congelados para o Irã antes do início das negociações, informou a agência de notícias Mehr neste domingo, 14, citando um memorando de entendimento de 14 pontos entre os dois países.

O documento publicado pela Mehr estipula “a liberação de 24 bilhões de dólares em ativos iranianos congelados durante o período de negociação de 60 dias” que começa após a conclusão do memorando de entendimento.

“Metade desse valor deve ser disponibilizada ao Irã antes do início das negociações”, especifica o texto, que não foi confirmado oficialmente.

Reino Unido, França, Alemanha e Itália

O Reino Unido, a França, a Alemanha e a Itália saudaram o acordo alcançado entre os Estados Unidos e o Irã no domingo, que visa pôr fim às hostilidades, e afirmaram estar prontos para suspender algumas sanções contra Teerã.

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“O Irã jamais deve adquirir uma arma nuclear. Estamos prontos para trabalhar com os Estados Unidos, o Irã e a AIEA (Agência Internacional de Energia Atômica) para esse fim”, declararam os quatro países em uma declaração conjunta.

Acrescentaram que estão “prontos para suspender as sanções pertinentes em resposta a medidas claras e verificáveis ​​do Irã em relação ao seu programa nuclear”.

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(Com AFP)