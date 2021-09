EUA devem devolver boa parte dos 8.000 haitianos acampados no Texas

Os Estados Unidos deverão vão expulsar boa parte dos 8.000 imigrantes do Haiti que estão acampados numa cidade do Texas próxima à fronteira com o México.

O fluxo de imigrantes pegou autoridades de surpresa e inclui ainda cidadãos de Cuba, Nicarágua e Venezuela.

O plano de evacuação, no entanto, dependerá dos haitianos. Uma opção pode ser ficar nos Estados Unidos, sob o risco de serem mandados de volta para o Haiti. Ou então retornar ao México, onde esperariam a análise de visto humanitário ser concluída. Crianças desacompanhadas, porém, estão isentas de expulsões aceleradas. Boa parte das pessoas estão abrigadas sob uma ponte internacional que liga a cidade de Del Rio, no Texas, a Ciudad Acuña, no México. Ali, elas aguardam seus pedidos de asilo serem processados.

O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos afirmou em comunicado que já transferiu cerca de 2.000 imigrantes da cidade de Del Rio para outros locais. O objetivo, afirmam as autoridades, é organizar a remoção.

O afluxo repentino de imigrantes acontece numa região relativamente remota da fronteira entre México e Estados Unidos, que não capacidade para reter tantas pessoas ao mesmo tempo.

As autoridades afirmam que haverá reforço na região a partir da próxima segunda-feira (20), quando mais de 400 agentes deverão desembarcar em Del Rio.

Os haitianos cruzaram o Rio Grande, que separa os dois países, ao longo de toda a sexta-feira. Com água na altura dos joelhos, vários carregavam crianças no colo.

Sem dinheiro para comprar suprimentos nos Estados Unidos, vários deles tiveram de voltar ao México em busca de comida e papelão para se estabelecerem sob a ponte Internacional de Del Rio. Em seguida, construíram abrigos com palha e madeira recolhidas na área.