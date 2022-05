EUA descartam envio de tropas após reabertura de embaixada em Kiev

O governo dos Estados Unidos declarou nesta quinta-feira, 19, que não pretende enviar tropas para a embaixada americana em Kiev, capital da Ucrânia, reaberta na última quarta-feira, de acordo com um alto funcionário da Defesa americana, citado pela rede CNN.

Em fala a repórteres no Pentágono, autoridades disseram ter adiado a discussão com o Departamento de Estado sobre a necessidade de segurança da embaixada, deixando claro, que, no futuro, a decisão pode ser revista.

+ Acusado de crime de guerra, soldado russo pede ‘perdão’ à viúva de vítima

“No momento, não há nenhum componente de segurança militar dos Estados Unidos para as necessidades de segurança de suas embaixadas. Mas não quer dizer que isso não possa mudar com o tempo”, disse o funcionário.

Ainda de acordo com ele, o secretário de Defesa americano, Lloyd Austin, ainda não se decidiu se as tropas devem ou não estar presentes na embaixada, fechada pouco antes da invasão da Rússia à Ucrânia, em fevereiro.

Continua após a publicidade

“Não houve uma decisão específica do secretário de uma forma ou de outra sobre isso. E ele certamente não expressou uma opinião de que não quer ou nunca vai querer fornecer qualquer assistência militar caso seja necessária pelo Departamento de Estado”, completou.

Também nesta quinta, o Chefe do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos, Mark Milley, conversou pela primeira vez desde o início da guerra com sua contraparte russo, o general Valery Gerasimov, por telefone.

De acordo com a leitura da conversa feita pelo porta-voz do Estado-Maior Conjunto, Dave Butler, os líderes militares discutiram várias questões de preocupação relacionadas à segurança e concordaram em manter as linhas de comunicação abertas.

+ Sobe para 1.730 número de soldados ucranianos que se renderam em Mariupol

A conversa ocorre seis dias depois que os secretários de Defesa americano e russo conversaram também pela primeira vez desde 24 de fevereiro, data da invasão. Segundo o governo dos Estados Unidos, a ligação durou cerca de uma hora e teve como foco o pedido de um “cessar-fogo imediato” na Ucrânia.