EUA: Democratas elegem primeiro negro como líder do partido na Câmara

Pela primeira vez na história do Partido Democrata, um homem negro irá comandar a legenda na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos. Hakeem Jeffries, nova-iorquino de 52 anos, foi escolhido por unanimidade nesta quarta-feira, 30, para substituir a atual presidente da Câmara, Nancy Pelosi, que anunciou recentemente que não concorreria novamente à liderança, após o perdido perder a maioria na Casa nas eleições legislativas.

A deputada Katherine Clark, de Massachusetts, e o deputado Pete Aguilar, da Califórnia, foram eleitos, respectivamente, vice-líder e presidente da bancada. A nova formação da Câmara toma posse em 3 de janeiro, com presidência do Partido Republicano, o que torna Jeffries o líder da minoria.

Em carta a colegas do partido, Jeffries disse ter “grande orgulho” de ter sido nomeado, sobretudo em um momento de mudança geracional.

“Este nova geração de líderes reflete a vitalidade e a diversidade da nossa grande nação”, disse Pelosi em comunicado após o resultado.

Atualmente, os três principais cargos de liderança democrata na Câmara são ocupados por octogenários que estão no poder há duas décadas: Pelosi, de 82 anos; o líder da maioria Steny Hoyer, de 83; e o vice-líder James Clyburn, de 82. Há anos os veteranos estão sob pressão para dar lugar a uma geração mais jovem.

O líder da maioria democrata no Senado, Chuck Schumer, disse que não ficou surpreso com o fato de Jeffries, um morador do bairro do Brooklyn, em Nova York, ter sido escolhido para o cargo.

+Democratas vencem no Senado dos EUA e fortalecem Biden

“Quando você é do Brooklyn, você aprende rapidamente características como persistência e coragem. Você aprende a trabalhar com todos os tipos de pessoas diferentes. Você aprende a se manter firme. Você aprende a não levar as coisas para o lado pessoal”, disse o político, que também é da região, acrescentando que Jefrries “exemplifica todas essas características”.

Apesar da renovação do partido, haverá duros obstáculos dentro da Câmara. O líder republicano na Casa, Kevin McCarthy, visto como um dos favoritos para assumir o posto de presidente, já afirmou que pretende abrir investigações contra o presidente Joe Biden e bloquear propostas que resultem em aumento de gastos. Além disso, os republicanos também ameaçaram reverter políticas progressistas do atual governo, sobretudo em temas como imigração.

Continua após a publicidade