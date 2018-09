EUA decidem fechar escritório da OLP em Washington

O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deverá anunciar nesta segunda-feira (10) o fechamento do escritório da Organização para a Libertação da Palestina (OLP) em Washington D.C.

A decisão faz parte da campanha de pressão da Casa Branca à Palestina, em meio à paralisação dos esforços de paz no Oriente Médio.

Segundo o secretário-geral da OLP, Saeb Erekat, as autoridades americanas já comunicaram sua decisão ao órgão. “Esta perigosa escalada mostra que os Estados Unidos buscam desmantelar o sistema internacional para encobrir os crimes israelenses”, disse.

“É uma nova demonstração da política de castigo coletivo praticada pela administração Trump contra o povo palestino, do qual já cortou a ajuda financeira para serviços humanitários, incluindo nos setores de saúde e educação”, completou Erekat.

Segundo o jornal The Wall Street Journal, o assessor de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Bolton, deve anunciar o fechamento em um discurso nesta segunda.

“Os EUA sempre apoiarão nosso amigo e aliado, Israel”, diz um esboço do discurso de Bolton, ao qual o jornal teve acesso. “O governo Trump não manterá o escritório aberto quando os palestinos se recusam a iniciar negociações diretas e significativas com Israel”, o assessor deve dizer.

A OLP do presidente palestino Mahmud Abbas é considerada pela comunidade internacional como o organismo que representa o povo palestino e controla a Autoridade Palestina.

Bolton também planeja ameaçar impor sanções ao Tribunal Penal Internacional (TPI) se a entidade levar adiante as suas investigações sobre os Estados Unidos e Israel, que foram acusados pelas autoridades palestinas de cometerem crimes de guerra na Faixa de Gaza e na Cisjordânia.

Em maio, a Palestina pediu ao TPI a abertura das investigações sobre supostos crimes de guerra e de apartheid cometidos pelas autoridades israelenses, com o apoio do governo americano.

A pedido dos palestinos após a guerra na Faixa de Gaza no verão de 2014, o TPI lançou em 2015 uma investigação preliminar sobre acusações de crimes de guerra em Israel e nos Territórios palestinos. Porém, a Corte ainda deve decidir se abrirá uma investigação completa sobre alegados crimes de guerra.

Em 14 de maio, quando os Estados Unidos inauguraram sua embaixada em Jerusalém, 62 palestinos foram mortos durante as manifestações na Faixa de Gaza por tiros disparados por soldados israelenses na barreira que separa Israel do enclave palestino. Esse foi o dia mais mortífero no enclave comandado pelo grupo islâmico Hamas desde o conflito de 2014.

(Com Estadão Conteúdo e AFP)