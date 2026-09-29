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EUA criam plano para impedir ‘ameaças estrangeiras’ nas eleições de novembro

Memorando assinado pelo secretário Pete Hegseth mira possíveis interferências nos sistemas democráticos

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 set 2026, 09h03 | Atualizado em 29 set 2026, 10h56
O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth.
O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth. (Stefani Reynolds/Getty Images)
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EUA criam plano para impedir ‘ameaças estrangeiras’ nas eleições de novembro Priorize VEJA no Google

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, assinou um memorando que mobiliza o Pentágono a atuar contra “ameaças estrangeiras” nas eleições de meio de mandato, marcadas para 3 de novembro. O documento foi assinado em 22 de setembro e divulgado na segunda-feira, 28.

Segundo o memorando, o Comando Cibernético dos EUA e as Agências de Apoio ao Combate vão trabalhar para identificar, interromper e neutralizar possíveis interferências de “atores estrangeiros” nos sistemas democráticos. Os órgãos devem coletar e produzir informações sobre ameaças ao pleito “dentro dos limites da lei e das normas do departamento”.

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