EUA correm para instalar embaixada em Jerusalém até 2019, diz NYT

O governo dos Estados Unidos está agilizando os processos para transferir sua embaixada em Israel de Tel-Aviv para Jerusalém até 2019, informou o The New York Times.

As autoridades americanas vinham insistindo que o processo de mudança não se completaria até o fim do mandato de Trump. Na última quarta-feira, contudo, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou que a embaixada seria transferida “no decorrer do ano” de 2018.

O New York Times confirmou a informação com fontes internas do governo do presidente Donald Trump. Segundo o jornal, o Departamento de Estado americano pretende estabelecer um plano mais modesto e, ao invés de construir novas instalações, reformar o consulado já instalado em Jerusalém e transformá-lo em embaixada.

O israelense The Times of Israel também reforçou a previsão. O diário teve acesso a fontes internas do gabinete de Netanyahu, que afirmaram que os Estados Unidos estão considerando “medidas provisórias” para transferir a embaixada ao longo de um ano.

Caso se provem verdadeiras, as informações comprovam que o governo americano não está mais preocupado em amortecer o choque internacional que seguiu o anúncio sobre o reconhecimento de Jerusalém. Protestos violentos em Israel e outros países árabes esquentaram o clima e deixaram mortos e centenas de feridos após a decisão americana.

A transferência da representação diplomática de Tel-Aviv para Jerusalém foi uma das principais promessas de campanha de Trump. O estatuto da cidade é um tema-chave no conflito israelense-palestino, e ambas as partes reivindicam a cidade como sua capital.

Em respeito às negociações entre palestinos e israelenses e ao protocolo internacional, todos os países mantêm atualmente suas embaixadas em Tel-Aviv, o principal centro comercial de Israel.