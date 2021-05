EUA começam a vacinar adolescentes a partir de 12 anos

Após a aprovação do uso emergencial da vacina desenvolvida pela Pfizer-BioNTech contra a Covid-19 para adolescentes entre 12 e 15 anos, os Estados Unidos passam a imunizar os jovens dessa faixa etária nesta quinta-feira, 13. Postos de vacinação serão instalados em escolas, parques, acampamentos e praias para acelerar o processo.

O país é o primeiro do mundo a começar a vacinar essa faixa etária. A Administração de Alimentos e Medicamentos americana (FDA na sigla em inglês) aprovou o uso emergencial da vacina na segunda-feira 10 e o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) oficializou a aprovação nesta quinta. Até então, o imunizante da Pfizer estava disponível apenas para jovens até 16 anos.

Já nesta quinta alguns estados começaram a imunizar os adolescentes em escolas. A ideia é ampliar os locais de vacinação para acelerar o processo.

Antes mesmo da aprovação do CDC, alguns estados já haviam iniciado a aprovação nos jovens acima de 12 anos. Entre os estados estão Delaware, Georgia e Maine.

O início da vacinação é visto como um passo importante para levar as crianças de volta às escolas com segurança. Assim que o imunizante foi aprovado, o presidente Joe Biden pediu aos estados que disponibilizassem a vacina aos adolescentes mais jovens imediatamente.

A maioria das crianças com Covid-19 desenvolve apenas sintomas leves ou nenhum sintoma. No entanto, as crianças correm o risco de adoecer gravemente e ainda podem transmitir o vírus. Houve surtos relacionados a eventos esportivos e outras atividades para crianças nessa faixa etária.