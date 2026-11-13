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EUA classificam mais três facções latino-americanas como grupos terroristas

Gangues da Guatemala são novo alvo da designação que, segundo Washington, permite ampliar operações militares no continente

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 nov 2026, 15h50 | Atualizado em 13 nov 2026, 15h50
Donald Trump, com cabelo loiro e terno azul-marinho com gravata azul, é visto de perfil contra um céu azul claro, com parte de uma aeronave branca à direita
O presidente dos EUA, Donald Trump, desembarca do Air Force One no Aeroporto Internacional Charlotte Douglas, em Charlotte, Carolina do Norte, em 29 de outubro de 2026. (Kent Nishimura/AFP)
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EUA classificam mais três facções latino-americanas como grupos terroristas Priorize VEJA no Google

Os Estados Unidos designaram nesta sexta-feira, 13, as gangues guatemaltecas Los Lorenzanas, Los Huistas e Los Mendoza como grupos terroristas. O Departamento de Estado americano justificou a decisão devido ao que descreveu como ações violentas dos grupos e aos seus vínculos com cartéis de drogas mexicanos.

Após a chegada de Donald Trump à Casa Branca, em janeiro de 2025, Washington passou a classificar grupos do crime organizado na América Latina como terroristas, medida que, segundo o governo, permite ampliar o tipo de operações militares realizadas contra eles.

“O Departamento de Estado está designando ‘Los Lorenzanas’ como Organização Terrorista Estrangeira (FTO, na sigla em inglês) e como Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT)”, explicou o comunicado.

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Implicações

A designação como FTO implica o congelamento de quaisquer bens nos Estados Unidos, além de restrições de vistos.

A segunda classificação implica que seus membros podem ser alvo de perseguição individual e de operações específicas, com base nas acusações que pesam contra eles nos Estados Unidos.

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‘Los Lorenzanas’ é “um dos clãs de narcotráfico mais poderosos da Guatemala, responsável por inúmeros atos de violência contra civis, funcionários do governo e forças militares”, afirma o comunicado assinado pelo secretário de Estado, Marco Rubio.

“Além disso, o Departamento do Tesouro está designando ‘Los Huistas’ e ‘Los Mendoza’ como SDGT por fornecerem apoio material a cartéis mexicanos designados pelos Estados Unidos”, acrescentou.

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“Não permaneceremos indiferentes enquanto essas organizações terroristas estrangeiras corrompem as instituições da Guatemala”, declarou Rubio.

Críticas

O governo Trump invoca a segurança nacional para legitimar suas ações armadas contra cartéis e grupos criminosos fora de seu território, embora organizações de juristas contestem esse ponto de vista jurídico.

Por outro lado, organizações não governamentais denunciam as consequências em termos de direitos humanos, incluindo a morte de civis, por exemplo, na onda de bombardeios contra supostas lanchas usadas pelo narcotráfico em alto-mar no Caribe. No Brasil, o governo Luiz Inácio Lula da Silva criticou a designação do Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC) como terroristas devido ao risco de violação da soberania nacional caso Washington expanda as operações militares contra esses grupos.

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A Guatemala integra a aliança contra o crime organizado e os cartéis, batizada Escudo das Américas. A coalizão foi lançada pelo presidente Trump em março, durante uma cúpula de chefes de Estado em Doral, na Flórida, que contou com cerca de quinze participantes. Analistas avaliam que a iniciativa faz parte do projeto da Casa Branca de ampliar à base do poderio militar sua influência no hemisfério ocidental, com base na chamada Doutrina Donroe.

Washington tem participado de ações armadas contra grupos criminosos em países como Colômbia e Equador.

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(Com informações da AFP)

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