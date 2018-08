EUA cancelam ajuda de US$ 200 milhões a palestinos

O governo dos Estados Unidos anunciou nesta sexta-feira (24) o cancelamento da ajuda de 200 milhões de dólares aos palestinos na Cisjordânia e na Faixa de Gaza. A medida está em linha com várias ações do presidente americano, Donald Trump, entre as quais o reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel.

“A pedido do presidente (Trump), vamos redirecionar mais de 200 milhões de dólares inicialmente previstos para programas na Cisjordânia e na Faixa de Gaza (…) para programas altamente prioritários em outras zonas”, informou um alto funcionário do Departamento de Estado.

A medida “leva em conta os desafios que a comunidade internacional enfrenta para dar assistência em Gaza, onde o controle do Hamas coloca em risco a vida dos cidadãos e degrada a já terrível situação humanitária e econômica”, destacou o funcionário.

Em janeiro, os Estados Unidos já haviam implementado cortes drásticos em sua contribuição à agência da ONU para os refugiados palestinos (UNRWA).

As relações entre a administração americana e a autoridade palestina se deterioraram após Trump anunciar a decisão dos Estados Unidos de reconhecer Jerusalém como capital de Israel.

Os palestinos suspenderam o contato com a administração Trump e consideram que os Estados Unidos já não podem desempenhar um papel de mediação no processo de paz no Oriente Médio.

A decisão de cortar o financiamento aos palestinos chega em um momento de crise humanitária na Faixa de Gaza, onde a violência tem crescido desde o início da atual onda de protestos, em março, que já deixou 171 palestinos mortos na fronteira com Israel.