Bombardeios dos EUA deixaram 25 mortos, afirma grupo armado

Os Estados Unidos realizaram na noite domingo 30 uma série de bombardeios “defensivos” contra posições do grupo armado Kataib Hezbollah no Iraque e na Síria. A justificativa do Pentágono foi o suposto ataque a bases americanas por essa milícia apoiada pelo governo iraniano, que resultou na morte de um civil americano e ferimentos em seis militares – quatro dos Estados Unidos e dois iraquianos.

Segundo o grupo armado, 25 pessoas foram mortas e 55 ficaram feridas em decorrência dos bombardeios americanos. Um dos comandantes da milícia, Jamal Jaafar Ibrahimi, afirmou ainda no domingo que “o sangue dos mártires não será em vão” e que a reação contra o Exército americano na região será muito “dura”.

No total, os Estados Unidos atingiram cinco alvos, três no Iraque e dois na Síria, que serviam como depósitos de armas e postos de comando do Kataib Hezbollah. Segundo o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, os locais eram utilizados para “planejar e executar ataques contra as forças da coalizão”. O grupo é designado como “terrorista” por Washington.

Entre os mortos estão quatro comandantes da milícia, informou o grupo. Um dos ataques teve como alvo o quartel-general em Qaim, cidade iraquiana que faz fronteira com a Síria.

Publicidade

As manifestações contestando a ação não se limitaram ao Kataib Hezbollah. O governo do Iraque condenou os bombardeios e o classificou como uma violação de soberania, e Teerã disse que a ação americana foi um incentivo ao terrorismo.

“Esses ataques provaram, mais uma vez, que os americanos mentem ao alegar que lutam contra o Estado Islâmico“, disse o porta-voz do governo iraniano, Abbas Mousavi. “Os Estados Unidos miram contra as posições de forças que por anos impuseram derrotas significativas contra os terroristas do Daesh“, afirmou Mousavi, referindo-se ao nome do Estado Islâmico em árabe. Os Estados Unidos deverão “aceitar as consequências de seus atos ilegais”, concluiu o porta-voz.

As milícias no Iraque fazem parte, informalmente, do governo iraquiano e funcionam como um braço do Exército do país. Elas atuam com autodeterminação e recebem ajuda em forma de treinamento e armamento do Irã. O Kataib Hezbollah “possui um forte vínculo com as Forças Quds (a elite da Guarda Revolucionária Iraniana (IRGC)) e repetidamente recebem ajuda do Irã, usando-a para atacar as forças da coalizão”, segundo o Departamento de Defesa dos Estados Unidos.

Outra milícia pró-Irã que atua no Iraque, a Asaib Ahl Haq, disse que “a presença militar americana se tornou um fardo para o Estado iraquiano e é a fonte de ameaças contra nossas forças”. “É imperativo para nós, portanto, fazer o que for necessário para expulsá-los usando de toda e qualquer meio legal”, concluiu.

Publicidade

Os Estados Unidos voltaram ao Iraque em 2014, sob a gestão do ex-presidente Barack Obama, para lutar contra a ascensão do Estado Islâmico no país. A tensão entre essas milícias apoiadas pelo Irã e os americanos não aumentou no período por causa da luta contra um inimigo comum. Após a eleição de Donald Trump, uma série de medidas contra Teerã colocou os dois países à beira de um conflito militar aberto.

Em março de 2018, Trump decidiu retirar os Estados Unidos do tratado nuclear firmado entre seis potências com o Irã sob a acusação de o texto de ser “o pior acordo já feito na história” do país. Desde então, o governo americano lançou sua campanha de “pressão máxima” contra a economia iraniana, por meio da imposição de sanções. Em um ano, a inflação subiu acima dos 50% e o Produto Interno Bruto (PIB) retroagiu em 6%, segundo o Departamento de Estado.

Por duas vezes, os Estados Unidos e o Irã quase começaram uma guerra. A primeira, em junho passado, a IRGC abateu um drone militar americano no Estreito de Ormuz, alegando violação do espaço aéreo. Como represália, Trump ordenou um ataque com mísseis contra o país, mas recuou logo em seguida. Meses depois veio o ataque dos houtis, do Iêmen, contra uma refinaria da Aramco, estatal de petróleo da Arábia Saudita. Os Estados Unidos acusaram Teerã de estar por trás do bombardeio e ofereceram apoio aos sauditas para o caso um contra-ataque ser necessário, o que não ocorreu.

Com os ataques contras as milícias iraquianas apoiadas por Teerã, as tensões na região aumentam, e o risco de um novo conflito armado surge no horizonte. Mousavi alertou que, para a paz ser alcançada, “os Estados Unidos devem por fim em sua presença e ocupação” dos territórios sírio e iraquiano.