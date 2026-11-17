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Caças americanos atacaram uma instalação de mísseis iraniana na ilha de Qeshm, em resposta a atos de “agressão” de Teerã. A ação segue disparos iranianos contra uma instalação de radar dos EUA no Bahrein, intensificando a tensão no Estreito de Ormuz. Entenda o contexto e os desdobramentos deste confronto militar.

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Caças americanos atacaram, nesta terça-feira, 17, uma instalação de mísseis iraniana na ilha de Qeshm, no Estreito de Ormuz, informou uma autoridade militar dos Estados Unidos à agência de notícias AFP. O bombardeio também foi noticiado pelo portal de notícias Axios.

De acordo com a fonte, a ação foi uma resposta a uma “agressão” por parte das forças de Teerã contra pessoal e ativos americanos, sem dar detalhes. Nesta madrugada, as forças iranianas fizeram disparos contra uma instalação de radar militar dos Estados Unidos no Bahrein, o terceiro ataque à nação do Golfo em menos de uma semana.

As aeronaves de combate “utilizaram munições de precisão para atacar um local de lançamento de mísseis do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) na ilha de Qeshm, em legítima defesa”, disse a autoridade americana à AFP, sob condição de anonimato.

O último ataque direto confirmado pelos Estados Unidos contra território iraniano havia ocorrido em 6 de novembro, quando forças americanas atingiram capacidades de defesa aérea iranianas na mesma ilha. Na ocasião, a operação foi descrita pelo presidente Donald Trump como um “ataque limitado”; dois mísseis atingiram Qeshm, segundo o think tank Instituto para Estudos da Guerra (ISW, na sigla em inglês).

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Futuro incerto

O conflito entrou em uma espécie de limbo após as eleições de meio de mandato dos Estados Unidos, em que os republicanos de Trump sofreram derrotas fragorosas e perderam o controle do Congresso para os democratas. O resultado foi, em parte, impulsionado pela insatisfação do eleitorado com a guerra no Oriente Médio. O conflito altamente impopular fez os preços da gasolina e do diesel dispararem quase 40% nos postos de gasolina americanos.

Após as chamadas midterms, Trump sinalizou que não voltaria a escalar as hostilidades. “O conflito efetivamente acabou. Uma ação militar neste momento não parece muito necessária”, afirmou. Ele também disse que os Estados Unidos “não precisam” de um acordo com o Irã porque teriam alcançado seus objetivos, mandando seu vice, J. D. Vance, que vinha encabeçando negociações de paz com representantes iranianos, a concentrar esforços em assuntos internos.

Contudo, o presidente americano declarou que manteria o bloqueio naval americano contra portos e navios iranianos, em resposta à contínua interferência de Teerã na navegação pelo Estreito de Ormuz, uma rota vital para exportações de petróleo e outras atividades comerciais. Na segunda-feira, 16, um terceiro porta-aviões americano chegou ao Oriente Médio para reforçar a frota naval na região.

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Aumento das tensões

O ataque veio na esteira de um aumento das tensões no Golfo. Na semana passada, o Irã ampliou ataques a sistemas de navegação de embarcações na ilha omani de Didamar, localizada no Estreito de Ormuz. As monarquias petrolíferas da região têm recorrido cada vez mais a essa rota alternativa para manter as exportações fluindo.

A guerra também continua a se espalhar por outras partes do Oriente Médio. Os rebeldes hutis do Iêmen, apoiados pelo Irã, têm realizado ataques contra a Arábia Saudita, aliada do governo iemenita oficial, e ocupado áreas ao longo da costa do país, na tentativa de obter controle do Estreito de Bab el-Mandeb, outra rota marítima estratégica, e aumentar a pressão sobre as monarquias petrolíferas do Golfo.

Além disso, a imprensa americana noticiou na segunda-feira, 16, que as forças iranianas estariam elaborando planos para atacar autoridades de alto escalão da Casa Branca. De acordo com informações de inteligência obtidas pela emissora americana CNN, o estratagema envolveria a detonação de uma chamada “bomba suja” — arma que combina um explosivo convencional, como dinamite ou TNT, com material radioativo — ou de uma arma química na capital dos Estados Unidos.

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“Se isso acontecer, eles pagarão um preço como nenhum outro país jamais pagou”, disse Trump a repórteres em Manila, nas Filipinas, onde chegou nesta terça para uma cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN).

Segundo sete autoridades americanas ouvidas pela CNN, o governo Trump ainda debate se o Irã tem capacidade para executar tal plano ou se realmente tentará fazê-lo. Os serviços de inteligência dos Estados Unidos também interceptaram comunicações iranianas que alegavam que materiais para a fabricação de bombas teriam sido escondidos em solo americano, embora autoridades tenham questionado a credibilidade da alegação.

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Falhas técnicas e hipótese de ciberataque

A ameaça foi revelada em uma semana conturbada nos Estados Unidos. No último final de semana, uma falha nas telecomunicações e no sistema de controle de tráfego aéreo da Administração Federal de Aviação (FAA) paralisou voos por todo o país, provocando caos no tráfego aéreo.

Pouco depois, na segunda-feira, 16, falhas técnicas e interrupções generalizadas nos serviços bancários online afetaram grandes instituições financeiras americanas, desencadeadas, principalmente, por um erro de software no JPMorgan Chase. E nesta terça, a rede interna de comunicações ultrassecreta da NSA, agência de inteligência do Departamento de Defesa, saiu do ar.

A Casa Branca descartou a hipótese de que as falhas tenham sido causadas por um ataque cibernético; o secretário de Segurança Interna, Markwayne Mullin, afirmou à emissora americana CNBC que as empresas estão “implementando novas tecnologias em cima de sistemas computacionais muito antigos”.