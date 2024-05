EUA boicotam homenagem da ONU ao falecido presidente do Irã

Os Estados Unidos boicotaram, nesta quinta-feira, 30, uma homenagem das Nações Unidas ao presidente iraniano, Ebrahim Raisi, falecido em um acidente de helicóptero no início do mês. Para Washington, o líder não deveria ser glorificado porque estava “envolvido em numerosos e horríveis abusos dos direitos humanos”, e o organismo mundial precisaria, ao invés disso, apoiar o povo do Irã.

Raisi, um clérigo linha dura e ultraconservador, era visto como um potencial sucessor do líder supremo, o aiatolá Ali Khamenei, encarregado de todas as decisões políticas e sociais do Irã. O presidente morreu quando o seu helicóptero caiu numa região montanhosa devido a chuva e neblina perto da fronteira com o Azerbaijão, em 19 de maio.

Violações de direitos humanos

A Assembleia Geral das Nações Unidas, composta por 193 membros, tradicionalmente faz cerimônias para prestar homenagem a qualquer chefe de Estado em exercício no momento da sua morte. Vários países e grupos regionais realizaram discursos durante o tributo de 50 minutos a Raisi.

“Os Estados Unidos não comparecerão ao evento de homenagem das Nações Unidas ao presidente Raisi de hoje, de forma alguma”, disse Nate Evans, porta-voz da missão americana nas Nações Unidas. “Raisi esteve envolvido em numerosos e horríveis abusos dos direitos humanos, incluindo as execuções extrajudiciais de milhares de presos políticos em 1988. Algumas das piores violações dos direitos humanos já registadas ocorreram durante o seu mandato”, completou.

Quando era um jovem procurador em Teerã, Raisi fez parte de um grupo que supervisionou a execução de pelo menos 5 mil presos políticos na capital em 1988, quando a guerra de oito anos entre Irã com o Iraque estava na reta final, segundo organizações de direitos humanos. O grupo de juízes do qual Raisi fazia parte ficou conhecido como “Comitê da Morte”, enquanto ele ganhou o infame apelido de “carniceiro de Teerã”.

A missão iraniana nas Nações Unidas, em Nova York, se recusou a comentar o boicote dos Estados Unidos à cerimônia.

Homenagens

Numa breve declaração, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, disse à Assembleia Geral que Raisi liderou o Irã num momento desafiador para o país, para a região do Oriente Médio e para o mundo.

“As Nações Unidas se solidarizam com o povo iraniano e com a busca pela paz, pelo desenvolvimento e pelas liberdades fundamentais”, disse Guterres.

O embaixador do Irã no órgão, Amir Saeid Iravani, refletiu sobre o “profundo impacto” da morte de Raisi e do ministro das Relações Exteriores do Irã, Hossein Amirabdollahian, que estava com o presidente no helicóptero.

“Eles não eram apenas figuras de autoridade, mas também um símbolo de esperança, resiliência e do poder duradouro da boa governação e da diplomacia”, disse Iravani. “Continuamos empenhados em defender os princípios de paz, segurança, justiça e multilateralismo que eles apoiaram incansavelmente”.

O Irã convocou para 28 de junho uma eleição presidencial para substituir Raisi.