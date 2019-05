EUA: Avião com 136 passageiros derrapa e cai em rio

Um avião comercial do modelo Boeing 737 derrapou no rio St. John perto de Jacksonville, na Flórida, após a aterrissagem na sexta-feira. Havia 136 pessoas a bordo e, de acordo com o prefeito de Jacksonville, Lenny Curry, todos sobreviveram. Vinte e uma pessoas tiveram ferimentos leves durante o pouso, realizado durante uma tempestade.

O avião não chegou a submergir e tinha partido com quatro horas de atraso da Baía de Guantánamo, em Cuba, e chegou às 21h40 (horário local) em Jacksonville. A advogada Cheryl Bormann, que estava no voo, relatou a experiência “aterrorizante”. “Nós descemos, o avião literalmente bateu no chão e balançou. Ficou claro que o piloto não tinha controle total do avião“, disse.

Quando o avião virou de lado e saiu da pista, ela bateu a cabeça em uma bandeja de plástico no banco à frente. “Estávamos na água mas não sabíamos se era um rio ou oceano.” Cheryl disse ter sentido um forte cheiro de combustível.

De acordo com a advogada, os passageiros conseguiram sair do interior do avião e ir para uma das asas com a ajuda de militares, que formavam grande parte da tripulação. Segundo o prefeito, equipes trabalham para controlar a quantidade de combustível que se espalha pela água.

A polícia da cidade divulgou uma foto do avião, na qual é possível ver que trata-se de uma aeronave da Miami Air International, que, até o momento, não se pronunciou sobre o acidente.

(Com Estadão Conteúdo)