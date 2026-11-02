🔥 O preço caiu! Garanta 4 Revistas Impressas + Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Mundo

EUA: aumento expressivo na votação antecipada traz sinais promissores para os democratas

Mais de 50 milhões de americanos já foram às urnas até a véspera das midterms; dados contam apenas parte da história, mas trazem alertas para republicanos

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 nov 2026, 16h53 | Atualizado em 2 nov 2026, 17h35
Pessoas votando em cabines eleitorais com bandeiras dos EUA e a palavra VOTE em azul. Homens e mulheres de diversas etnias preenchem cédulas em um ambiente interno com iluminação amarelada, indicando um dia de eleição.
Eleitores preenchem suas cédulas em um local de votação dentro do Wayne Community College – Campus Leste, no último dia de votação antecipada para as eleições de meio de mandato em Detroit, Michigan, EUA, no domingo, 1º de novembro de 2026 (Emily Elconin/Bloomberg via/Getty Images)
Continua após publicidade
EUA: aumento expressivo na votação antecipada traz sinais promissores para os democratas Priorize VEJA no Google

Cerca de 50 milhões de americanos já votaram nas chamadas midterms, as eleições de meio de mandato deste ano, antes da data final da votação nesta terça-feira, 3. O número de cédulas emitidas antecipadamente supera o registrado no ciclo eleitoral anterior em todos os principais estados decisivos para o pleito.

As midterms renovarão todas as cadeiras da Câmara dos Deputados, um terço do Senado e um sem-número de cargos estaduais e municipais. Caso os indicadores das últimas pesquisas se concretizem, o Partido Democrata pode conseguir maioria não apenas em uma, mas nas duas casas do Congresso americano — controladas pelo Partido Republicano desde o pleito de 2024.

Em vários estados, a parcela de votos antecipados provenientes de eleitores registrados como democratas foi superior à observada em 2024, um sinal encorajador para o partido, que busca retomar a maioria no Congresso.

Siga

Ainda assim, espera-se que milhões de outros votos sejam depositados no dia da eleição. Nesta segunda-feira, os candidatos tiveram uma última oportunidade de apresentar seus argumentos finais em disputas cruciais por todo o país. Levantamentos diversos na reta final da campanha revelaram as principais preocupações dos eleitores e mostraram que, sobretudo, a insatisfação com o estado da economia, a impopularidade do presidente Donald Trump e a personalidade de candidatos podem superar a inclinação partidária dos americanos.

Continua após a publicidade

Há semanas, as pesquisas indicam que a frustração do eleitorado com a disparada da inflação e o elevado custo de vida transformou territórios historicamente conservadores em swing states, ou estados pendulares — aqueles que ora apoiam os democratas, ora os republicanos. Um levantamento do jornal New York Times em parceria com a Siena College, divulgado nesta segunda-feira, 2, mostrou candidatos democratas ao Senado à frente de seus rivais republicanos em sete estados-chave.

Encruzilhada para Trump

O segundo mandato de Donald Trump viverá um momento decisivo nesta terça, quando eleitores dos Estados Unidos irão às urnas para definir se os republicanos do presidente manterão o controle do Congresso, ou se a maioria ficará com a oposição democrata.

Diversas pesquisas indicam que o Partido Democrata tem tudo para “virar” a Câmara. Um modelo estatístico da revista The Economist indica que a sigla tem 19 chances em 20 de conquistar a casa mais baixa do legislativo. Segundo o Cook Political Report, uma importante fonte de previsões eleitorais nos Estados Unidos, 40 das 435 cadeiras em disputa são “competitivas” — vencer cerca de metade delas daria aos democratas a maioria.

Continua após a publicidade

Essas cadeiras são geralmente localizadas nos distritos decisivos (battleground seats), onde a demografia, os resultados anteriores e as pesquisas de opinião não descartam a vitória de nenhum dos partidos. Entre eles estão distritos como o 14º e o 22º da Flórida, o 1º da Pensilvânia, e o 15º e o 35º do Texas.

+ Quais são os estados-chave nas midterms dos EUA

Continua após a publicidade

Além disso, os democratas podem ainda conquistar o Senado, no que seria uma verdadeira reviravolta. No último século, apenas em três ocasiões um presidente americano perdeu o controle de ambas as casas do Congresso: em 1946, com o democrata Harry Truman; em 1994, com o democrata Bill Clinton; e em 2006, com o republicano George W. Bush.

Para obter a maioria dos senadores, os democratas precisam defender todas as 45 cadeiras que ocupam atualmente e conquistar pelo menos quatro que hoje estão nas mãos dos republicanos.

Continua após a publicidade

Conquistar qualquer uma das casas seria uma vitória significativa para os democratas, que ganhariam o poder de bloquear a agenda legislativa de Trump e investigar sua administração de forma mais incisiva.

Publicidade
TAGS:
Congresso Americano
Donald Trump
Eleições nos Estados Unidos
Estados Unidos
Partido Democrata
Partido Republicano
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).