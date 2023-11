EUA aumentam tensão no Oriente Médio com chegada de submarino nuclear

Em uma movimentação rara, o exército americano divulgou no Twitter o que parece ser uma estratégia simbólica na guerra que se desenrola no Oriente Médio entre Israel e o Hamas. “Dia 5 de novembro, 2023, um submarino Classe Ohio chega à área de responsabilidade do Comando Central dos Estados Unidos”, diz a legenda da foto que mostra a embarcação no Canal de Suez, no Egito. Desenvolvidos nos anos 1970, os submarinos Ohio são movidos com energia nuclear e são também plataformas de lançamento de mísseis balísticos e de ogivas nucleares. Sua movimentação costumeiramente é confidencial, logo, ao divulgar a informação de seu paradeiro, o Pentágono envia uma mensagem aos países vizinhos de Israel que ameaçam entrar no conflito ao lado do Hamas.

On November 5, 2023, an Ohio-class submarine arrived in the U.S. Central Command area of responsibility. pic.twitter.com/iDgUFp4enp — U.S. Central Command (@CENTCOM) November 5, 2023

O anúncio acontece junto a uma agenda diplomática urgente do secretário de Estado americano, Antony Blinken, que visitou nos últimos dias a Turquia, Israel, Jordânia, Cisjordânia, Chipre, e, neste domingo, o Iraque, como parte dos esforços para impedir a escalada do conflito. Também neste domingo, explosões foram registradas na fronteira entre Israel e Líbano, após um veículo militar israelense ter sido atingido em um ataque assumido pelo Hezbollah, grupo terrorista libanês e aliado do Hamas.

As novas explosões perto do Líbano deixaram a região sem comunicação. Os relatos são de que Israel realizou um intenso ataque na faixa costeira, principalmente pelo ar. As forças israelenses planejam invadir a Faixa de Gaza por terra nas próximas 48 horas, com o objetivo de fazer mais uma ofensiva contra o Hamas.

