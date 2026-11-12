EUA: após miterms, pesquisa mostra principais nomes da corrida presidencial de 2028
Novas figuras despontam entre democratas, enquanto Donald Trump, que não poderá concorrer novamente, mostra influência duradoura no Partido Republicano
Dias após as midterms, eleições plantadas no meio do mandato presidencial nos Estados Unidos, uma pesquisa Reuters/Ipsos divulgada nesta quinta-feira, 12, revelou os principais nomes na mente dos eleitores para a disputa pela Casa Branca de 2028.
No campo democrata, têm destaque Jon Ossoff, senador recém-reeleito pela Geórgia, e Pete Buttigieg, que foi secretário de Transportes no governo Joe Biden; entre os republicanos, os líderes são o vice de Donald Trump, J.D. Vance, e o secretário de Estado Marco Rubio, demonstrando uma continuação da influência do atual ocupante do Salão Oval no partido.
Cerca de 45% dos eleitores republicanos consultados consideram Rubio um candidato presidencial “excelente”, enquanto 43% atribuíram a mesma classificação a Vance. Entre os democratas, Buttigieg, que já concorreu à presidência em 2020, e Ossoff estão empatados com 29%. Ambos são vistos como moderados dentro do partido.
Disputa em aberto
Uma dúzia de outros republicanos também foi mencionada pelos entrevistados. Entre os mais bem avaliados está o governador da Flórida, Ron DeSantis, apontado como uma opção “excelente” por 32% dos eleitores. Donald Trump Jr., primogênito do presidente, e o senador Ted Cruz, do Texas, também contam com apoiadores, mas são menos populares.
Já os eleitores democratas citaram a ex-vice-presidente Kamala Harris (23% de “excelentes”), o governador da Califórnia, Gavin Newsom (23%) e a deputada nova-iorquina Alexandria Ocasio-Cortez (15%). Essa última representa a ala mais à esquerda do partido.
Ninguém oficializou sua candidatura, e as primárias dos partidos para definir seus representantes em 2028 ocorrerão daqui a mais de um ano. Até lá, outros nomes poderão entrar na disputa e as preferências dos eleitores ainda devem mudar.
A pesquisa entrevistou 1.705 adultos nos Estados Unidos, incluindo cerca de 500 eleitores registrados de cada partido. A margem de erro é de cinco pontos percentuais para os eleitores republicanos e democratas.
Trumpismo dita o ritmo
Trump, cuja aprovação beira meros 30%, dos menores índices de sua carreira, deve influenciar as discussões internas não apenas da sua sigla, mas ambas.
Os republicanos se dividem entre aqueles que defendem apoiar um candidato que se distancie do atual presidente e outros que querem dar continuidade à sua linha política. Já os democratas, fortalecidos pela vitória expressiva nas eleições legislativas de 3 de novembro, divergem sobre até que ponto devem usar a oposição à agenda trumpista como estrela-guia.
Muitos afirmam que seria melhor criar uma identidade própria para a legenda, enquanto outras alas acreditam que antagonizar Trump, inclusive por meio de um pedido de impeachment, pode cair bem com os eleitores. Nos últimos meses, o próprio Ossoff ganhou visibilidade ao acusar o presidente de corrupção e de ser inapto para governar, adotando um discurso mais combativo que o habitual. Na semana passada, ele venceu sua eleição na Geórgia, um estado conservador, com uma margem de 18 pontos sobre o rival republicano.
Em estratégia de indefinição, que ele adora, Trump tem perguntado a aliados qual dos dois nomes preferem: Vance ou Rubio. Em entrevista ao programa 60 Minutes, da emissora CBS, no último domingo, afirmou que “não necessariamente” dará apoio a um dos concorrentes nas primárias republicanas.