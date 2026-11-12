🔥 Black Friday começou! Assine 4 Revistas Impressas e aproveite o menor preço do ano com FRETE GRÁTIS! 🚀
Mundo

EUA: após miterms, pesquisa mostra principais nomes da corrida presidencial de 2028

Novas figuras despontam entre democratas, enquanto Donald Trump, que não poderá concorrer novamente, mostra influência duradoura no Partido Republicano

Por Sophia Paiva 12 nov 2026, 18h22
Homem de cabelos loiros, terno azul-marinho e gravata vinho, com expressão séria e cabeça baixa, caminhando da esquerda para a direita em um ambiente com colunas brancas
FRACASSO -  Trump: em 2027, vida mais difícil com a virada da oposição em bastiões republicanos (Alex Brandon/AP/Imageplus)
Continua após publicidade
EUA: após miterms, pesquisa mostra principais nomes da corrida presidencial de 2028 Priorize VEJA no Google

Dias após as midterms, eleições plantadas no meio do mandato presidencial nos Estados Unidos, uma pesquisa Reuters/Ipsos divulgada nesta quinta-feira, 12, revelou os principais nomes na mente dos eleitores para a disputa pela Casa Branca de 2028.

No campo democrata, têm destaque Jon Ossoff, senador recém-reeleito pela Geórgia, e Pete Buttigieg, que foi secretário de Transportes no governo Joe Biden; entre os republicanos, os líderes são o vice de Donald Trump, J.D. Vance, e o secretário de Estado Marco Rubio, demonstrando uma continuação da influência do atual ocupante do Salão Oval no partido. 

Cerca de 45% dos eleitores republicanos consultados consideram Rubio um candidato presidencial “excelente”, enquanto 43% atribuíram a mesma classificação a Vance. Entre os democratas, Buttigieg, que já concorreu à presidência em 2020, e Ossoff estão empatados com 29%. Ambos são vistos como moderados dentro do partido.

Siga

Disputa em aberto

Uma dúzia de outros republicanos também foi mencionada pelos entrevistados. Entre os mais bem avaliados está o governador da Flórida, Ron DeSantis, apontado como uma opção “excelente” por 32% dos eleitores. Donald Trump Jr., primogênito do presidente, e o senador Ted Cruz, do Texas, também contam com apoiadores, mas são menos populares.

Continua após a publicidade

Já os eleitores democratas citaram a ex-vice-presidente Kamala Harris (23% de “excelentes”), o governador da Califórnia, Gavin Newsom (23%) e a deputada nova-iorquina Alexandria Ocasio-Cortez (15%). Essa última representa a ala mais à esquerda do partido.

Ninguém oficializou sua candidatura, e as primárias dos partidos para definir seus representantes em 2028 ocorrerão daqui a mais de um ano. Até lá, outros nomes poderão entrar na disputa e as preferências dos eleitores ainda devem mudar.

Continua após a publicidade

A pesquisa entrevistou 1.705 adultos nos Estados Unidos, incluindo cerca de 500 eleitores registrados de cada partido. A margem de erro é de cinco pontos percentuais para os eleitores republicanos e democratas.

Trumpismo dita o ritmo

Trump, cuja aprovação beira meros 30%, dos menores índices de sua carreira, deve influenciar as discussões internas não apenas da sua sigla, mas ambas.

Continua após a publicidade

Os republicanos se dividem entre aqueles que defendem apoiar um candidato que se distancie do atual presidente e outros que querem dar continuidade à sua linha política. Já os democratas, fortalecidos pela vitória expressiva nas eleições legislativas de 3 de novembro, divergem sobre até que ponto devem usar a oposição à agenda trumpista como estrela-guia.

Muitos afirmam que seria melhor criar uma identidade própria para a legenda, enquanto outras alas acreditam que antagonizar Trump, inclusive por meio de um pedido de impeachment, pode cair bem com os eleitores. Nos últimos meses, o próprio Ossoff ganhou visibilidade ao acusar o presidente de corrupção e de ser inapto para governar, adotando um discurso mais combativo que o habitual. Na semana passada, ele venceu sua eleição na Geórgia, um estado conservador, com uma margem de 18 pontos sobre o rival republicano.

Continua após a publicidade

Em estratégia de indefinição, que ele adora, Trump tem perguntado a aliados qual dos dois nomes preferem: Vance ou Rubio. Em entrevista ao programa 60 Minutes, da emissora CBS, no último domingo, afirmou que “não necessariamente” dará apoio a um dos concorrentes nas primárias republicanas.

Publicidade
TAGS:
Democratas
Partido Republicano
Reeleição
Republicanos
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).