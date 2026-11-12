EUA: após miterms, pesquisa mostra principais nomes da corrida presidencial de 2028

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Uma pesquisa Reuters/Ipsos revela os nomes mais cotados para a corrida presidencial de 2028 nos EUA, com destaque para Jon Ossoff e Pete Buttigieg entre os democratas, e J.D. Vance e Marco Rubio entre os republicanos. A influência do trumpismo e as divisões partidárias moldam o cenário, que segue em aberto.

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Dias após as midterms, eleições plantadas no meio do mandato presidencial nos Estados Unidos, uma pesquisa Reuters/Ipsos divulgada nesta quinta-feira, 12, revelou os principais nomes na mente dos eleitores para a disputa pela Casa Branca de 2028.

No campo democrata, têm destaque Jon Ossoff, senador recém-reeleito pela Geórgia, e Pete Buttigieg, que foi secretário de Transportes no governo Joe Biden; entre os republicanos, os líderes são o vice de Donald Trump, J.D. Vance, e o secretário de Estado Marco Rubio, demonstrando uma continuação da influência do atual ocupante do Salão Oval no partido.

Cerca de 45% dos eleitores republicanos consultados consideram Rubio um candidato presidencial “excelente”, enquanto 43% atribuíram a mesma classificação a Vance. Entre os democratas, Buttigieg, que já concorreu à presidência em 2020, e Ossoff estão empatados com 29%. Ambos são vistos como moderados dentro do partido.

Disputa em aberto

Uma dúzia de outros republicanos também foi mencionada pelos entrevistados. Entre os mais bem avaliados está o governador da Flórida, Ron DeSantis, apontado como uma opção “excelente” por 32% dos eleitores. Donald Trump Jr., primogênito do presidente, e o senador Ted Cruz, do Texas, também contam com apoiadores, mas são menos populares.

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Já os eleitores democratas citaram a ex-vice-presidente Kamala Harris (23% de “excelentes”), o governador da Califórnia, Gavin Newsom (23%) e a deputada nova-iorquina Alexandria Ocasio-Cortez (15%). Essa última representa a ala mais à esquerda do partido.

Ninguém oficializou sua candidatura, e as primárias dos partidos para definir seus representantes em 2028 ocorrerão daqui a mais de um ano. Até lá, outros nomes poderão entrar na disputa e as preferências dos eleitores ainda devem mudar.

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A pesquisa entrevistou 1.705 adultos nos Estados Unidos, incluindo cerca de 500 eleitores registrados de cada partido. A margem de erro é de cinco pontos percentuais para os eleitores republicanos e democratas.

Trumpismo dita o ritmo

Trump, cuja aprovação beira meros 30%, dos menores índices de sua carreira, deve influenciar as discussões internas não apenas da sua sigla, mas ambas.

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Os republicanos se dividem entre aqueles que defendem apoiar um candidato que se distancie do atual presidente e outros que querem dar continuidade à sua linha política. Já os democratas, fortalecidos pela vitória expressiva nas eleições legislativas de 3 de novembro, divergem sobre até que ponto devem usar a oposição à agenda trumpista como estrela-guia.

Muitos afirmam que seria melhor criar uma identidade própria para a legenda, enquanto outras alas acreditam que antagonizar Trump, inclusive por meio de um pedido de impeachment, pode cair bem com os eleitores. Nos últimos meses, o próprio Ossoff ganhou visibilidade ao acusar o presidente de corrupção e de ser inapto para governar, adotando um discurso mais combativo que o habitual. Na semana passada, ele venceu sua eleição na Geórgia, um estado conservador, com uma margem de 18 pontos sobre o rival republicano.

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Em estratégia de indefinição, que ele adora, Trump tem perguntado a aliados qual dos dois nomes preferem: Vance ou Rubio. Em entrevista ao programa 60 Minutes, da emissora CBS, no último domingo, afirmou que “não necessariamente” dará apoio a um dos concorrentes nas primárias republicanas.