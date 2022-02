EUA apontam dúvidas de autoridades da Rússia sobre invasão à Ucrânia

Comunicações interceptadas pela inteligência dos Estados Unidos revelaram que algumas autoridades da Rússia levantaram preocupações que uma invasão à Ucrânia poderia ser mais cara e mais difícil do que imaginado pelo alto escalão, incluindo o presidente russo, Vladimir Putin.

Nas interceptações, citadas por quatro fontes ouvidas pela rede CNN, as autoridades também reclamaram que seus planos foram descobertos e expostos publicamente por nações ocidentais.

Também foi detectado que a Rússia continuou a aumentar suas forças perto das fronteiras com a Ucrânia, incluindo novos acampamentos nas últimas duas semanas em Belarus e na Crimeia, anexada por Moscou em 2014. A inteligência americana também identificou a construção de novas linhas de suprimentos, que poderiam ser usadas para dar apoio logístico a um possível conflito.

Mesmo com as informações, acredita-se que nenhuma das autoridades de fato se oponha aos planos de Putin. Uma fonte próxima à inteligência disse à CNN que a Rússia tem um exército profissional de prontidão, que atenderia qualquer ordem do presidente, e que o planejamento de Moscou evoluiu e se expandiu nos últimos dois meses.

De acordo com as informações, a Rússia já reuniu na fronteira com a Ucrânia 70% dos militares e armas que seriam necessários para uma invasão em larga escala. Algumas avaliações indicam que Putin pode estar planejando uma tentativa de tomar Kiev e a cidade pode cair dentro de 48 horas após uma invasão terrestre e aérea russa.

No domingo, 6, o ex-ministro da Defesa ucraniano Andriy Zagorodnyuk afirmou que Moscou já tem tropas suficientes posicionadas para invadir Kiev ou qualquer outra cidade do país.

As avaliações mais recentes da inteligência dos EUA colocam mais de 50 grupos táticos russos enviados dentro e nos arredores da fronteira com a Ucrânia, enquanto a avaliação mais recente do Ministério da Defesa ucraniano diz que a Rússia já enviou mais de 127.000 soldados à região.

Com estas tropas, autoridades ocidentais acreditam que o líder russo pode realizar uma operação multifacetada, enviando forças de várias direções por toda a Ucrânia para quebrar rapidamente a capacidade dos militares ucranianos.

“Há muito tempo dissemos que Putin continua a aumentar suas opções e capacidades, e temos sido igualmente transparentes sobre alguns dos movimentos que acreditamos que ele pretende fazer para justificar algum tipo de ação militar”, disse o secretário de imprensa do Pentágono, John Kirby.

“Também vamos continuar a ajudar a Ucrânia a se defender melhor com assistência letal e não letal”, acrescentou.

Na semana passada, Putin acusou os Estados Unidos e a Otan de tentar empurrar a Rússia para uma guerra, mesmo esperando que os diálogos continuem. Autoridades do governo americano acreditam que Putin ainda não tomou a decisão de invadir, porém esperam que isso possa acontecer nas próximas semanas.

O Kremlin é contra a possível adesão de Kiev à aliança militar da Otan e vem alertando que uma adesão terá consequências graves. A aliança, por sua vez, afirma que “a relação com a Ucrânia será decidida pelos 30 aliados e pela própria Ucrânia, mais ninguém” e acusa a Rússia de enviar tanques, artilharia e soldados à fronteira para preparar um ataque.