EUA anunciam que companhias aéreas iranianas vão parar de operar em dois dias

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, alertou nesta segunda-feira, 21, que as companhias aéreas iranianas ficarão impossibilitadas de operar globalmente daqui a dois dias devido às sanções americanas, enquanto o governo de Donald Trump tenta manter a pressão sobre Teerã.

Em 23 de setembro, “todas as companhias aéreas iranianas cessarão suas operações em todo o mundo”, disse Bessent em entrevista à CNBC. “Se pousarem, não serão reabastecidas, não receberão serviços de pouso, não poderão vender passagens” e qualquer pessoa que o fizer, acrescentou, “será excluída do sistema do dólar”.

Duas fontes iraquianas disseram à agência de notícias AFP nesta segunda-feira que Bagdá, capital do Iraque, suspenderia os voos de companhias aéreas iranianas após o anúncio do Departamento do Tesouro. A Geórgia também proibiu o uso de seu espaço aéreo por companhias aéreas iranianas, enquanto a empresa de aviação iraniana Mahan informou que suspendeu seus voos para a Turquia a pedido do governo turco.

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O Departamento do Tesouro também mirou outros atores que apoiam o setor da aviação do Irã, incluindo empresas com sede fora do país.

O alerta ocorre em meio à continuidade da guerra travada entre Irã, Estados Unidos e Israel. O conflito se prolonga há mais de seis meses, sem um acordo de cessar-fogo definitivo.

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No início deste mês, os Estados Unidos impuseram sanções a “todas as companhias aéreas iranianas” que ainda não haviam enfrentado esse tipo de penalidades.

A nova declaração de Bessent ocorre um dia depois dele ter se reunido com o vice-primeiro-ministro chinês, He Lifeng, para um diálogo econômico prévio ao encontro de Trump com o presidente chinês Xi Jinping, tendo em vista que Pequim é um dos principais parceiros econômicos do Irã.