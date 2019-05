EUA anunciam envio de mais 320 militares à fronteira com México

O departamento americano de Defesa anunciou, nesta segunda-feira 29, o envio de mais 320 soldados à fronteira com o México para apoiar os agentes de imigração.

As tropas, que devem chegar à fronteira até o final de setembro, se somarão aos cerca de 2.900 militares e 2.000 membros da Guarda Nacional atualmente estacionados na fronteira.

O porta-voz do Pentágono, coronel Jamie Davis, disse que as tropas auxiliarão no transporte, monitoramento da saúde e custódia dos imigrantes, incluindo sua alimentação e aquecimento.

“Em qualquer situação que exija a presença do pessoal do departamento de Defesa próximo aos imigrantes, o pessoal da ordem pública do departamento de Segurança Interna (DHS, Department of Homeland Security) estará presente para realizar todas as funções de custódia e de cumprimento da lewi”, destacou Davis.

Nos últimos meses, milhares de imigrantes chegaram ao México, especialmente centro-americanos que fogem da pobreza e da violência em seus países.

O presidente americano, Donald Trump, descreve este movimento como uma ameaça à segurança nacional.