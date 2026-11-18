O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, anunciou nesta quarta-feira, 18, um acordo de cooperação militar com a Venezuela durante uma visita a Caracas. Ele se tornou a autoridade americana de mais alto escalão a viajar para o país desde janeiro, quando uma operação militar coordenada por Washington resultou na captura e deposição do então presidente Nicolás Maduro.

Hegseth foi recebido pela presidente interina, Delcy Rodríguez, no Palácio de Miraflores, sede do governo, em um encontro transmitido pela televisão estatal. Durante a reunião, o chefe do Pentágono afirmou que o acordo permitirá ampliar a colaboração entre as Forças Armadas dos dois países, com o objetivo de enfrentar ameaças externas e fortalecer a segurança da Venezuela.

“Esperamos poder colocar isso em prática, aprofundando nossa cooperação e nossa parceria na área de defesa de maneiras que aproveitem a experiência das Forças Armadas dos Estados Unidos e do Departamento de Guerra”, disse Hegseth em uma declaração transmitida pela televisão estatal.

Segundo Hegseth, a parceria também pretende garantir que a população venezuelana não seja ameaçada por “atores estrangeiros, narcoterroristas ou criminosos” e esteja protegida dentro das fronteiras nacionais.

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Rodríguez, por sua vez, classificou o entendimento como uma “retomada da relação técnico-militar entre ambos os países” e destacou que a cooperação permitirá aprimorar o treinamento dos militares venezuelanos, modernizar equipamentos e ampliar o acesso a novas tecnologias. “É muito benéfico para os nossos militares, ao favorecer o seu equipamento operacional e facilitar o acesso a novas tecnologias”, afirmou a presidente interina.

O anúncio ocorre dez meses depois da operação americana que retirou Maduro do poder, em 3 de janeiro. O ex-presidente foi capturado em Caracas e levado a Nova York, onde responde a acusações de narcotráfico, que nega. Sua então vice-presidente, Delcy Rodríguez, assumiu interinamente o comando do país e passou a estreitar relações com o governo de Donald Trump. Apesar do anúncio, as autoridades ainda não detalharam como a cooperação militar será implementada.

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A visita de Hegseth se soma às viagens de outros integrantes do governo americano à Venezuela nos últimos meses. Os secretários de Energia e do Interior estiveram no país para discutir acordos relacionados à exploração de petróleo e minerais estratégicos. A agenda do chefe do Pentágono também inclui uma passagem pela Colômbia, cujo governo anunciou na terça-feira, 17, que receberá o secretário para tratar de cooperação em segurança e entrega de equipamentos militares.