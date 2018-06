EUA anunciam a transferência de 1.600 imigrantes para prisões federais

O governo dos Estados Unidos vai transferir cerca de 1.600 imigrantes ilegais para prisões federais por falta de espaço nos centros de detenção, informaram nesta quinta-feira (7) as autoridades de imigração americanas.

O Serviço de Imigração e Alfândegas dos Estados Unidos (ICE) afirmou que o “atual aumento de cruzamentos de fronteiras ilegais e a implementação da política de tolerância zero do Departamento de Justiça” foram os causadores da falta de espaço.

“O ICE está trabalhando para atender a demanda adicional de espaço de detenção para imigrantes”, explicou a porta-voz Danielle Bennett, em comunicado publicado pelos veículos de imprensa locais.

Ela disse que a reclusão de migrantes em prisões federais tem a previsão de ser “temporária”, até que o ICE amplie sua capacidade com a abertura de novos centros de detenção ou até que diminua a onda de cruzamentos nas fronteiras.

Segundo a nota, 1.000 dos 1.600 imigrantes ilegais serão transferidos para uma prisão em Los Angeles (Califórnia), enquanto o restantes seguirão para presídios no Texas, Oregon, estado de Washington e Arizona.

Estes detidos enfrentam uma possível deportação, embora ainda estejam esperando apresentar seus casos perante juízes de imigração.

Em maio, os Estados Unidos detiveram mais de 50.000 imigrantes ilegais que cruzaram a fronteira sul com o México. Trata-se do número mais alto desde que Donald Trump assumiu o poder – embora o republicano tenha reduzido drasticamente as chegadas ao chegar à Casa Branca.

Com o detidos do mês passado, praticamente triplicou o número dos detidos em comparação com maio de 2017.

(Com EFE)