EUA ampliam vacinação contra Covid para todos a partir de 16 anos

A partir desta segunda-feira, 19, todos os americanos acima de 16 anos estão aptos a receber a vacina contra a Covid-19 em todos os estados do país, além da capital, Washington, e de Porto Rico. Em publicação em suas redes sociais, o presidente americano, Joe Biden, pediu que todos compareçam a postos de vacinação.

“A partir de hoje, todo americano está apto a receber a vacina contra a Covid-19. Por você, pelos seus vizinhos, pela sua família. Por favor, vá se vacinar”, diz o democrata em sua conta no Twitter.

As of today, every American is eligible to receive the COVID-19 vaccine. For yourself, your neighbors, and your family — please, get your vaccine. pic.twitter.com/o75JYpGe6r

— President Biden (@POTUS) April 19, 2021