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EUA ampliam sanções contra Cuba e acusam governo de atividades ‘antiamericanas’

Medida mira nove entidades e três indivíduos acusados pelo governo Trump de prejudicar os interesses dos EUA

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 ago 2026, 17h08
O presidente dos EUA, Donald Trump.
O presidente dos EUA, Donald Trump.  (Kevin Dietsch/Getty Images)
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EUA ampliam sanções contra Cuba e acusam governo de atividades ‘antiamericanas’ Priorizar nos meus resultados Google

Os Estados Unidos anunciaram nesta quinta-feira, 20, uma nova rodada de sanções contra Cuba, mirando nove entidades e três indivíduos acusados pelo governo do presidente Donald Trump de atividades consideradas prejudiciais aos interesses dos EUA.

Entre os alvos estão o Ministério da Construção de Cuba e dirigentes do Instituto Cubano de Amizade com os Povos (ICAP). Segundo o secretário de Estado americano, Marco Rubio, o ICAP mantém uma ampla rede de influência dentro dos Estados Unidos, que teria como objetivo “identificar, recrutar e radicalizar subversivos, operando em grande parte sob o pretexto de intercâmbio educacional ou cultural”.

Rubio afirmou ainda que Havana teria tentado aproveitar o centenário de Fidel Castro, celebrado em 13 de agosto, para mobilizar integrantes dessa rede e levá-los a Cuba para encontros com autoridades do governo. 

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“As designações de hoje deixam claro que ‌o governo Trump não ‌tolerará os esforços do regime cubano para financiar ⁠sua repressão ou dar continuidade à sua campanha de atividades subversivas antiamericanas, que já dura décadas”, afirmou ele.

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As medidas, que dão continuidade à política de pressão adotada pelo governo Trump, também atingem organizações ligadas aos setores de mineração e metais da ilha.

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Crise econômica

O governo Trump começou a intensificar as sanções contra a ilha em janeiro deste ano, mirando principalmente suas importações de petróleo. O embargo escancarou os já sérios gargalos na infraestrutura enérgica de Cuba, provocando apagões cada vez mais recorrentes devido à falta de combustíveis. A crise econômica se exacerbou, criando uma das piores conjunturas para a nação caribenha em décadas.

As sanções provocaram a saída de empresas estrangeiras da ilha e impactaram diretamente o turismo na região. O objetivo das penalidades econômicas é pressionar o governo cubano a negociar uma mudança para um regime mais favorável a Washington.

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