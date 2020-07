EUA ampliam presença de tropas federais em cidades, mas cedem em Portland

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos informou nesta quarta-feira, 29, que enviará mais forças federais para as cidades de Cleveland, Milwaukee e Detroit. O objetivo é “combater crimes violentos”, sob um programa promovido pelo presidente Donald Trump.

A medida segue decisões semelhantes para as cidades de Chicago, em Illinois, Kansas City, no Kansas, e Albuquerque, no Novo México. O programa ficou conhecido como “Operação Legend”, uma iniciativa promovida por Trump no início deste mês para combater o aumento do crime em algumas cidades – assassinatos aumentaram quase 31% em Detroit em comparação com 2019.

A onda de crimes ocorre em meio a uma recessão econômica devido à pandemia de coronavírus e aos protestos anti-racistas pela morte de George Floyd, asfixiado por um policial branco em Minneapolis, embora a causa exata de taxas de criminalidade mais altas não esteja clara.

A expansão da operação inclui o envio de 42 agentes federais para Detroit e mais de 25 para Milwaukee e Cleveland, de acordo com o Departamento de Justiça. Os agentes virão de órgãos governamentais como o FBI e a Administração de Repressão às Drogas.

Enquanto isso, a governadora do Oregon, Kate Brown, disse nesta quarta-feira que o governo Trump concordou em retirar agentes federais de Portland. Diferentemente da “Operação Legend”, o Departamento de Segurança Interna enviou forças à cidade para “proteger” o tribunal federal de manifestantes. Contudo, o governo afirmou que continuaria no local até que as condições melhorassem.

A governadora disse que agentes federais fariam uma retirada gradual do tribunal federal, após semanas de confrontos com ativistas. Em vídeos e fotos, alguns policiais estavam sem identificações e foram vistos puxando manifestantes para dentro de vans, também sem identificações.

O governo federal enviou suas equipes a Portland no início de julho, recebendo críticas de democratas e grupos de liberdades civis que alegaram força excessiva. O republicano, visando sua reeleição em novembro, tenta destacar seu foco na lei e na ordem para agradar seus eleitores.

Brown e o prefeito de Portland, Ted Wheeler – ambos democratas –, afirmaram que nunca solicitaram a presença federal . Segundo os mandatários, o envio de agentes piorou a situação com os manifestantes. Outros prefeitos democratas também reclamaram que agentes do governo Trump estavam aumentando as tensões em todo o país.

(Com Reuters)