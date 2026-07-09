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EUA ampliam ofensiva e bombardeiam cerca de 90 alvos militares no Irã

Novos rodada de ataques mira sistemas de defesa, depósitos de mísseis e infraestrutura militar após escalada no Estreito de Ormuz

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 jul 2026, 06h10 | Atualizado em 9 jul 2026, 07h34
Vista aérea em tons de cinza de uma explosão com fumaça escura e densa sobre uma pista de pouso ou rodovia, com marcações brancas e estruturas escuras ao lado. Um alvo em cruz centraliza a explosão. No canto superior esquerdo, lê-se U.S. Central Command e, no superior central, UNCLASSIFIED em verde
Imagem de um ataque ao Irã divulgado pelos Estados Unidos (US MILITARY CENTRAL COMMAND VIA AFPTV/AFP)
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EUA ampliam ofensiva e bombardeiam cerca de 90 alvos militares no Irã Priorizar nos meus resultados Google

Os Estados Unidos ampliaram a ofensiva militar contra o Irã ao atacar cerca de 90 instalações estratégicas ao longo da costa do país  na quarta-feira, informou o Comando Central das Forças Armadas americanas (Centcom) em um comunicado nesta quinta-feira, 9. 

A operação, segundo os militares americanos, teve como objetivo reduzir a capacidade iraniana de atacar navios comerciais e embarcações civis que cruzam o Estreito de Ormuz, uma das principais rotas marítimas para o comércio global de petróleo.

De acordo com o Centcom, os bombardeios atingiram sistemas de defesa aérea, estruturas de vigilância costeira, depósitos de mísseis e drones, capacidades navais e infraestrutura de logística militar. Em nota, o Centcom classificou a operação como bem-sucedida e afirmou que ela dá sequência aos ataques realizados na noite anterior.

A nova ofensiva ocorre menos de 24 horas depois de outra rodada de bombardeios americanos que atingiu cerca de 80 alvos militares iranianos, entre eles mais de 60 embarcações da Guarda Revolucionária. Segundo a mídia estatal iraniana, oito militares morreram nos ataques de terça-feira nas cidades de Bandar Abbas e Bushehr.

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Autoridades iranianas também relataram vítimas na nova ofensiva. Segundo o vice-governador da província de Khuzestan, Valiollah Hayati, três pessoas morreram e várias ficaram feridas em um ataque na periferia da cidade de Ahvaz.

Washington afirma que a escalada militar é uma resposta ao ataque iraniano contra três embarcações comerciais que navegavam pelo Estreito de Ormuz, ação que, segundo o governo americano, representou uma violação do cessar-fogo firmado entre os dois países.

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Também nesta quarta-feira, a Guarda Revolucionária ameaçou ampliar os ataques contra bases militares americanas na região após assumir a autoria de ofensivas realizadas no Bahrein e no Kuwait.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump endureceu ainda mais o discurso durante a cúpula da Otan, em Ancara, ao declarar encerrado o acordo de cessar-fogo com Teerã. “Para mim, acabou”, afirmou. O republicano também sinalizou que novas operações militares poderão ser realizadas contra o Irã.

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A nova troca de ataques aprofunda a escalada do conflito no Golfo Pérsico e aumenta as preocupações com a segurança da navegação no Estreito de Ormuz, corredor por onde passa uma parcela significativa do petróleo comercializado no mundo.

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