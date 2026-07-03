EUA alertaram Irã indiretamente sobre risco de Israel tentar matar negociadores, diz jornal

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Autoridades dos EUA suspeitavam que Israel planejava assassinar negociadores iranianos, Abbas Araghchi e Mohammad Bagher Ghalibaf, durante conversas de paz. O temor de uma escalada levou Washington a alertar aliados e expôs divergências estratégicas entre os países. Israel nega as acusações, apesar do histórico de ataques semelhantes.

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Autoridades dos Estados Unidos desconfiavam que Israel poderia tentar matar dois dos principais negociadores do Irã enquanto Washington conduzia negociações para um acordo de paz com Teerã, informou o jornal americano The New York Times nesta quinta-feira, 2.

As preocupações se concentravam no ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, e no presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, que lideravam as conversas diplomáticas por um cessar-fogo.

Segundo autoridades americanas ouvidas pelo NYT, Araghchi e Ghalibaf poderiam ter sido considerados alvos “legítimos” durante a fase mais intensa da guerra. No entanto, após o início das negociações de cessar-fogo, em abril, Washington avaliou que qualquer tentativa de assassiná-los inviabilizaria o processo diplomático e poderia provocar uma nova escalada do conflito.

Temendo que um ataque comprometesse as negociações, o governo americano chegou a pedir a países da região que alertassem o Irã sobre o risco de possíveis ofensivas israelenses contra os dois líderes.

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Em meio às suspeitas de um ataque israelense, delegação iraniana adotou medidas extras de segurança em viagens. Em abril, caças do Paquistão escoltaram aviões iranianos até Islamabad e de volta ao Irã para a visita em que Ghalibaf se reuniria com o vice-presidente americano, J.D. Vance.

A desconfiança das autoridades americanas expõe o distanciamento entre os objetivos de guerra dos dois aliados. Enquanto o governo do presidente Donald Trump passou a defender uma solução negociada, Israel manteve críticas à interrupção das hostilidades e avaliou que um acordo impediria a queda do regime iraniano e o fim do programa nuclear do país.

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Após a publicação das informações pelo NYT, o gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, negou que houvesse planos para atacar os negociadores iranianos e classificou a reportagem como “fake news” e uma “completa fabricação da realidade”.

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Não seria a primeira vez, no entanto, que Israel teria como alvo negociadores iranianos. Entre os mortos em bombardeios israelenses desde o início da guerra estavam Ali Larijani, chefe do Conselho Supremo de Segurança do Irã, e Kamal Kharazi, ex-ministro das Relações Exteriores. Ambos participavam das negociações com os EUA quando foram atingidos.

Na quarta-feira, Irã e Estados Unidos encerraram uma nova rodada de negociações indiretas em Doha, sem sinais de progresso. De acordo com autoridades a par das discussões que conversaram com a agência de notícias Reuters, as delegações americana e iraniana, com intermédio do Catar, se concentraram em questões que já haviam sido resolvidas pelo acordo provisório anunciado há duas semanas.

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Durante os dois dias de diplomacia em Doha, durante os quais os negociadores de ambas partes realizaram encontros separados com mediadores cataris e paquistaneses, o principal tema à mesa foi o fluxo de navios que passam pelo Estreito de Ormuz — que deveria ter sido totalmente reaberto mediante o memorando de entendimento — e o descongelamento de fundos iranianos retidos em bancos no exterior — também já acertado, embora sem cronograma claro.