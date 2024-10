EUA alertam para ataque iminente do Irã contra Israel

Uma autoridade sênior da Casa Branca afirmou nesta terça-feira, 1, que os Estados Unidos acreditam que o Irã está preparando um “ataque com míssil balístico iminente contra Israel”. O funcionário, que falou sob condição de anonimato, segundo a rede CNN e a agência Associated Press, alertou sobre “consequências severas”.

“Estamos apoiando ativamente preparações defensivas para defender Israel contra este ataque. Um ataque militar direto do Irã contra Israel acarretará em consequências severas para o Irã”, disse a autoridade.

Não é claro, no entanto, a escala do possível ataque citado pelo funcionário.

O Irã é apontado como principal financiador da milícia libanesa Hezbollah. Israel lançou os ataques aéreos mais intensos ​​contra o Líbano desde a guerra de 2006, contra o Hezbollah, há duas semanas. Foi o estopim de meses de trocas de disparos, desde o início da guerra em Gaza, em 7 de outubro do ano passado, quando a milícia libanesa iniciou ataques em solidariedade ao povo palestino.

A fala da autoridade americana se dá pouco depois de o Exército de Israel ordenar que moradores de cerca de 30 vilas fronteiriças no sul do Líbano deixem suas casas, parte de uma operação terrestre “limitada” anunciada na segunda-feira. A população deve seguir para a região ao norte do rio Awali, a quase 35 quilômetros da fronteira.

Continua após a publicidade

Israel vem intensificando seus ataques ao Líbano, tendo matado cerca de 1.000 libaneses, incluindo mulheres e crianças, e vários comandantes do Hezbollah nas últimas duas semanas. No sábado, o Hezbollah confirmou a morte de Nasrallah durante um ataque aéreo em Beirute no dia anterior. Ele esteve na liderança do Hezbollah desde 1992 e foi o responsável por levar o grupo para a vida política do Líbano.

O primeiro-ministro libanês, Najib Mikati, disse que até 1 milhão de pessoas podem ser deslocadas de suas casas devido ao conflito e reiterou seu apelo por um cessar-fogo. “O governo está fazendo todo o possível dentro de seus recursos limitados para administrar a crise crescente”, disse ele em comentários relatados pelo ministério da informação do país.

O Programa Mundial de Alimentos, da ONU, anunciou que iniciou uma operação de emergência para fornecer assistência alimentar para as pessoas que estão em abrigos em todo o Líbano. “Uma aceleração adicional do conflito neste fim de semana ressaltou a necessidade de uma resposta humanitária imediata”, disse a agência.