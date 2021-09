EUA ainda lutam para julgar mentores do 11 de setembro de 2001

Os advogados de defesa dizem que há um motivo principal para tanto aqui estar envolto em segredo: o governo ainda tenta esconder os detalhes do que aconteceu com os detidos que foram mantidos e torturados pela CIA em prisões secretas antes de serem transferidos para Guantánamo.

Além disso, o sistema de comissões militares montado para este julgamento foi criado do zero durante o governo de Barack Obama. Logo, sua montagem tornou-se um ponto de litígio permanente, com rotatividade de juízes e advogados.