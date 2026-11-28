O exército dos Estados Unidos negou, na sexta-feira, 27, qualquer problema com sua segurança cibernética, após relatos na mídia de que o sistema baseado em nuvem da Força Aérea havia sido invadido.

Caso se confirme, o ataque seria o mais recente de uma série de interrupções significativas na infraestrutura digital do governo americano e do setor privado.

O Pentágono não negou especificamente que a plataforma Cloud One, da Força Aérea, tenha sido comprometida.

“Os sistemas do Departamento de Defesa são seguros, estão protegidos e são gerenciados 24 horas por dia, 7 dias por semana, pelos melhores especialistas e equipes do mundo”, afirmou, por sua vez, um funcionário do Departamento de Defesa à AFP na noite de sexta-feira.

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A rede NBC News informou, citando uma autoridade americana que não quis ser identificada, que a plataforma em nuvem havia sido comprometida e que um ataque “poderia ter exposto informações militares sensíveis”. A invasão foi relatada pela primeira vez pela agência de notícias Reuters, ainda na sexta-feira.

Nas últimas semanas, segundo relatos, a CIA e o FBI também foram alvo de ataques cibernéticos. Além disso, fornecedores de importantes instituições financeiras americanas, incluindo JPMorgan Chase, Visa e Mastercard, também foram afetados.

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(Com informações da AFP)