EUA afirmam estar ‘muito preocupados’ com míssil hipersônico chinês

“Simplesmente não sabemos como nos defender contra esse tipo de tecnologia. Nem a China ou a Rússia ”, completou o diplomata americano.

Segundo informações divulgadas pelo jornal, o planador hipersônico carregava uma ogiva nuclear e foi lançado por um foguete do tipo Long Marche, desenvolvido pelos chineses.

Esse míssil teria circulado a Terra em órbita baixa antes de aterrissar novamente em direção a um alvo. Na descida, porém, ele teria errado seu destino em 38 quilômetros.

As informações foram negadas pela China. De acordo com o governo do presidente Xi Jinping, o teste foi feito com foguetes reutilizáveis, que poderiam reduzir o custo de lançamentos de espaçonaves no futuro.