EUA acusam China de descumprir sanções contra petróleo à Coreia do Norte

O vice-secretário de Defesa dos Estados Unidos, Patrick Shanahan, entregou a autoridades da China durante uma recente viagem a Singapura um aparente livro de fotos com uma mensagem. O livro era na verdade um dossiê com 32 páginas de fotos e imagens de satélite de navios da Coreia do Norte próximos da costa da China envolvidos no transporte de petróleo, em violação a sanções internacionais.

Autoridades americanas afirmam que as fotos mostram que a China não tem atuado para fazer valer sanções contra sua aliada Coreia do Norte, voltadas a pressionar o regime de Pyongyang a encerrar seu programa de armas nucleares.

Shanahan disse esperar que o envio das imagens encoraje a China a cooperar com o cumprimento das sanções. Não está claro, contudo, se a mensagem foi ouvida.

O ministro da Defesa chinês, Wei Fenghe, aceitou o presente, mas não fez qualquer declaração pública sobre o assunto.

(Com Estadão Conteúdo)