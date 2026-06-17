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‘Eu sou o chefe’: falas e atitudes de Trump a líderes reunidos no G7 criam climão

Reunião do grupo das sete economias mais industrializadas e convidados acontece nesta semana na França

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 jun 2026, 10h56
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na reunião do G7.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na reunião do G7. (LUDOVIC MARIN/AFP)
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“Eu sou o chefe”, disse o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta quarta-feira, 17, diante de todos os líderes presentes no encontro dos países do G7 e convidados, que acontece na França.

Antes de se sentar à direita do anfitrião Emmanuel Macron, presidente francês, o líder americano faz uma breve pausa na cabeceira da mesa e disse: “I am the boss” (Eu sou o chefe).

O momento arrancou risadas de alguns dos líderes, como o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz. Para alguns outros, no entanto, houve certo climão: o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, ficou com a fisionomia séria até ser cumprimentado pelo presidente norte-americano. 

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por sua vez, aparece escrevendo algo no momento em que Trump entra na sala e não esboça nenhuma reação com o comentário do líder norte-americano. Durante a “foto de família” dos líderes presentes no encontro, Lula e Trump também não se cumprimentaram.

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Em outro momento, Trump, acostumado a colocar o ar condicionado no máximo, reclama que está “calor demais” na sala.

A situação da guerra na Ucrânia foi um dos principais temas dos debates do G7. Nesta terça-feira, Trump afirmou que “a Rússia deveria alcançar um acordo” com a Ucrânia, durante a reunião na França, onde seus aliados tentam convencê‑lo a intensificar seu apoio a Kiev contra Moscou.

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“A Rússia deveria alcançar um acordo. A Rússia perdeu uma quantidade enorme de pessoas, e a Ucrânia também”, declarou Trump a jornalistas após uma reunião bilateral com o emir do Catar. “A única razão pela qual me envolvo nisso é que não gosto de ver a morte de 25 mil jovens a cada mês. Reconheçam que tudo isso é ridículo. Então, sim, farei tudo o que puder para acabar com isso”, acrescentou.

O americano confirmou nesta terça que teve uma “reunião” na véspera com seu homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, e que outras conversas estavam previstas ao longo do segundo dia de cúpula.

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