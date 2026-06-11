‘Eu amo a inflação’: declaração polêmica de Trump vira munição para Partido Democrata

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Donald Trump chocou ao declarar “amo a inflação” após relatório indicar o maior IPC em três anos (4,2%). A fala gerou forte reação democrata e levanta preocupações para as midterms, com a economia sendo a maior preocupação dos eleitores. A Casa Branca culpa a guerra do Irã, prometendo alívio.

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu uma declaração polêmica na quarta-feira 10, ao afirmar que “ama a inflação” em reação a um relatório econômico que deixou muita gente de cabelos em pé. O documento, divulgado no mesmo dia, indicou que o índice de preços ao consumidor relativo a maio subiu 4,2% comparado ao mesmo mês do ano anterior — o nível mais alto em três anos.

Com postura surpreendentemente otimista diante de tão preocupante notícia, Trump não descartou a crise do custo de vida como uma “farsa” criada pelos democratas, como já havia feito anteriormente, nem negou os dados apresentados. Em vez disso, o presidente americano elogiou os números.

“Sabe o que eu realmente amo?”, disse ele. “Eu amo a inflação.”

Não deve ser o que sentem os eleitores, uma vez que, às vésperas das midterms, eleições de meio de mandato que colocarão cruciais assentos do Congresso em jogo em novembro, as pesquisas de opinião apontam que a economia é a principal preocupação dos americanos. Eles, além disso, dão notas baixas à administração da Casa Branca nesse setor — má notícia para Trump, que foi eleito em 2024 com a promessa de acabar com a inflação.

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Munição para democratas

Trump vem argumentando que os preços mais altos nos Estados Unidos são exclusivamente consequência da guerra com o Irã, que elevou os custos do petróleo. Na quarta-feira, o presidente anunciou que uma operação militar secreta transportou, segundo ele, 100 milhões de barris de petróleo pelo Estreito de Ormuz e prometeu que o alívio econômico chegará em breve. Segundo o republicano, a tal operação foi o motivo pelo qual o barril de Brent caiu para menos de US$ 90, depois de ultrapassar US$ 110 no início de abril.

Poucos minutos após a declaração polêmica diante das câmeras, porém, a oposição democrata correu para fazer uma espécie de exposed nas redes sociais.

“Trump realmente disse: ‘Eu amo a inflação’. Em frente às câmeras. Para toda a América ouvir”, publicou rapidamente o líder democrata no Senado, Chuck Schumer, no X (ex-Twitter). “O desprezo dele por vocês não tem limites.”

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Já o líder democrata na Câmara, Hakeem Jeffries, escreveu que, após a declaração do presidente sobre a inflação, “finalmente encontramos algo que Donald Trump ama tanto quanto a si mesmo”.

A deputada democrata Emilia Sykes, enquanto isso, pressionou o secretário de Energia, Chris Wright: durante uma audiência, provocou-o ao perguntar se ele também amava a inflação. O republicano respondeu inicialmente que “amaria acabar com a capacidade do Irã de ter uma arma nuclear”, dando a entender que os impactos da guerra no Oriente Médio valeriam a pena, mas depois admitiu que “preferiria uma inflação mais baixa”. Wright também minimizou a fala de Trump, afirmando que o chefe é apenas “um cara divertido e hiperbólico”.

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Posição oficial

Em resposta ao relatório sobre a inflação, a Casa Branca destacou em nota que algumas despesas de maio caíram em relação a abril: o preço de veículos novos, medicamentos e seguros de automóveis, por exemplo. Mas quando o índice geral de inflação é comparado à variação dos salários por hora, há um sinal preocupante de que o poder de compra dos americanos em relação aos seus rendimentos diminuiu.

“O presidente Trump tem afirmado consistentemente que os preços do petróleo e do gás — e, portanto, a inflação geral — cairão drasticamente assim que a situação com o Irã for resolvida, e o governo continuará a impulsionar nossa agenda de preços acessíveis para permitir que os americanos conservem mais do dinheiro que ganham com tanto esforço”, disse o porta-voz da Casa Branca, Kush Desai, à agência de notícias The Associated Press.