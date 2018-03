No Estúdio VEJA de hoje, o jornalista Duda Teixeira conversa com o embaixador da Ucrânia Rostyslav Tronenko sobre o impacto das eleições russas, em que Putin saiu vitorioso, na situação ucraniana. O país tem hoje mais de 1 milhão de refugiados em seu próprio território por causa da anexação da Crimeia pelo governo russo. Entenda mais abaixo, no Podcast de VEJA: