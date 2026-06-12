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Estudantes lotam ruas da Indonésia contra governo e alta do custo de vida; veja vídeos

Manifestantes também criticam gastos públicos 'desnecessários' e aumento da presença militar

Por Flávio Monteiro 12 jun 2026, 11h15
Esta imagem aérea mostra estudantes protestando para exigir a redução dos preços dos combustíveis e o fim do programa de merenda escolar gratuita, que consideram um foco de corrupção, em Jacarta, em 12 de junho de 2026
Esta imagem aérea mostra estudantes protestando para exigir a redução dos preços dos combustíveis e o fim do programa de merenda escolar gratuita, que consideram um foco de corrupção, em Jacarta, em 12 de junho de 2026 (Bay Ismoyo/AFP)
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Estudantes lotam ruas da Indonésia contra governo e alta do custo de vida; veja vídeos Priorize VEJA no Google

Centenas de estudantes foram às ruas na Indonésia nesta sexta-feira, 112, para protestar contra os altos preços de combustíveis e alimentos. A insatisfação é resultado do aumento do custo de vida no país, reflexo da alta nos preços dos combustíveis, que dispararam desde o início da guerra entre Estados Unidos e Irã no Oriente Médio.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram uma multidão de estudantes, muitos deles vestindo jaquetas amarelas de universidades, protestando em diferentes partes da capital, Jacarta. A agência de notícias AP estima que pelo menos 1.500 estudantes marcharam até a rotatória do Hotel Indonésia, um marco importante da cidade.

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Buscando evitar que os manifestantes se dirigissem ao palácio presidencial, cerca de 6 mil policiais e soldados foram deslocados para fechar vias importantes de acesso. De acordo com o jornal indonésio The Jacarta Post, as autoridades também buscar reduzir a concentração na rotatória do Hotel Indonésia, interceptando ônibus que se dirigiam ao local. Ainda assim, muitos estudantes optaram por marchar a pé até lá.

A mobilização apresentou uma série de reivindicações a serem cumpridas pelo presidente Prabowo Subianto, com foco no fim do “desperdício” de gastos estatais. Grandes programas governamentais, como uma iniciativa de refeições escolares gratuitas, foram alvo de críticas por serem considerados um foco de corrupção.  A insatisfação também diz respeito a um suposto papel crescente dos militares nos assuntos civis, visto como uma ameaça a democracia.

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“O governo está em negação sobre a situação atual. Instamos Prabowo a ter coragem de reconhecer seu erro”, disse o estudante Yatalathof Ma’shum Imawan à AP. Líder da organização estudantil que mobilizou os protestos, Imawan aponta que a Indonésia tem passado por um aumento do autoritarismo, resultado da crescente repressão militar.

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Os protestos desta sexta foram os maiores registrados desde agosto de 2025, quando pelo menos 13 pessoas morreram em confrontos com as forças de segurança na Indonésia. Além de Jacarta, as cidades de Pontianak, na ilha de Bornéu, e Bandung, em Java Ocidental, também foram palco de manifestações intensas.

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