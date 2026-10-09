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Estudantes franceses prometem manter protestos após conquistarem primeira vitória

Ministério da Educação mobilizará 3 mil docentes para reduzir déficit nas escolas; sindicatos consideram medidas adotadas pelo governo insuficientes

Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 out 2026, 11h55
Manifestantes em uma rua urbana, com um grande incêndio no centro da imagem. Chamas intensas consomem um carretel de madeira e um sofá virado, gerando fumaça escura que sobe em direção aos prédios altos ao fundo. Um manifestante de preto, com o rosto coberto, joga um objeto branco no fogo. Outros manifestantes e policiais são visíveis nas laterais, sob um céu parcialmente azul
Manifestação de estudantes do ensino médio em Lyon, na França. 06/10/2026 (Olivier Chassignole/AFP)
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Estudantes franceses prometeram manter a mobilização após o governo anunciar um plano emergencial para reforçar o quadro de professores nas escolas públicas. Considerada a primeira conquista concreta do movimento, a medida prevê o envio de 3 mil docentes às salas de aula. Apesar do anúncio, os sindicatos estudantis convocaram uma nova rodada de greves para terça-feira, 13, e 141 instituições de ensino continuavam fechadas nesta sexta-feira, 9, segundo o Ministério da Educação.

Iniciados no fim de setembro, os protestos ganharam força em meio à insatisfação com a falta de professores e os problemas estruturais da rede pública. O movimento, que começou em escolas de ensino médio nos arredores de Paris, chegou às universidades e passou a reunir estudantes, docentes e sindicatos em diferentes regiões do país.

O ministro da Educação, Édouard Geffray, afirmou que o governo está contatando cerca de 3 mil professores qualificados que ainda não começaram a trabalhar para encaminhá-los às escolas com maior necessidade de pessoal, sobretudo em áreas de baixa renda. O plano terá efeito imediato e custará dezenas de milhões de euros, segundo o ministro.

Para os estudantes, porém, a iniciativa está longe de resolver os problemas da educação francesa. Marius Mesnil, representante de uma associação estudantil do ensino médio, afirmou à rádio Franceinfo que o anúncio demonstra a eficácia da mobilização, mas criticou a necessidade de bloquear centenas de escolas para obter uma resposta do governo.

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A pressão também chegou a instituições de ensino superior de prestígio. Nesta sexta-feira, a polícia desfez um bloqueio na Universidade Paris-Panthéon-Assas, uma das principais faculdades de direito do país. A escola de engenharia Mines Paris também foi afetada por interrupções, enquanto o Institut Catholique de Paris anunciou a adoção de aulas remotas em razão do bloqueio de seu campus.

Conflitos e pressão sobre o governo

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Durante uma visita a uma escola da região de Paris que sofreu vandalismo nos protestos, Geffray afirmou que mais de 100 professores ficaram feridos desde o início das manifestações. Na quinta-feira, 8, milhares de pessoas participaram de atos em cidades como Lille, Rennes, Nantes, Lyon e Marselha. Na capital, os estudantes marcharam até a Praça da Bastilha. Segundo o Ministério do Interior, 71,5 mil pessoas foram às ruas em diferentes cidades francesas naquele dia.

Embora a maioria dos atos tenha sido pacífica, houve confrontos com as forças de segurança em alguns locais. A violência aumentou a pressão sobre o governo do presidente Emmanuel Macron, que tenta responder às reivindicações sem comprometer ainda mais as contas públicas.

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Os protestos também ampliaram o debate sobre a desigualdade no sistema educacional. Quase 10% das horas de aula nas escolas públicas de ensino médio da França não contam com professores, segundo dados do Ministério da Educação. A escassez tem levado famílias com maior poder aquisitivo a transferir os filhos para instituições privadas, tendência que pode aprofundar as diferenças de acesso ao ensino.

O impasse ocorre enquanto o governo prepara um ajuste fiscal para conter o endividamento do país. Com despesas elevadas e pouca margem para ampliar os investimentos públicos, a gestão Macron enfrenta o desafio de atender às demandas dos estudantes sem abandonar os esforços para equilibrar o orçamento.

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Stephane Boujnah, presidente da Euronext, operadora da Bolsa de Paris, defendeu que o país tome decisões difíceis sobre a distribuição dos gastos públicos. Em entrevista à rádio RMC, ele sugeriu que parte das despesas com pensões poderia ser reduzida para liberar recursos destinados às novas gerações.

Protestos se espalham pela Bélgica

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A mobilização estudantil também repercutiu na Bélgica, onde jovens se juntaram a trabalhadores em uma greve nacional nesta sexta-feira. A paralisação afetou o transporte público, os voos e outros setores da economia.

Em Bruxelas, milhares de pessoas marcharam pelo centro da cidade. Apesar do caráter majoritariamente pacífico do ato, houve confrontos com a polícia, que utilizou gás lacrimogêneo e canhões de água para dispersar manifestantes em alguns pontos.

Na França, os sindicatos estudantis mantêm a pressão por investimentos mais amplos na rede pública. Parte dos representantes do movimento defende a destinação de 10 bilhões de euros à educação para enfrentar a falta de profissionais e os problemas estruturais das escolas. O governo, por sua vez, prometeu apresentar novas medidas até o fim do mês.

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