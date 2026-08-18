Estudante mata colega em ataque a tiros transmitido ao vivo de escola nas Filipinas

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Um estudante transmitiu ao vivo o momento em que matou outro aluno a tiros e depois cometeu suicídio em um ataque a um colégio católico nas Filipinas. O incidente no ‘Ateneo de Zamboanga’ deixou duas vítimas fatais. As autoridades investigam a motivação, a origem e como as armas entraram no campus, em um país onde ataques em escolas são incomuns.

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Um estudante transmitiu ao vivo, nesta terça-feira, 18, o momento em que matou a tiros outro aluno, antes de cometer suicídio, em um ataque a um colégio católico no sul das Filipinas. Este foi o segundo incidente com armas de fogo a abalar uma escola da nação no Sudeste Asiático nos últimos meses.

O ataque aconteceu no ‘Ateneo de Zamboanga’, uma instituição católica privada na zona oeste da ilha de Mindanao.

“O que sabemos até o momento é que (o agressor) seguiu até a sala de aula da vítima. Ele atirou na vítima e, depois, subiu ao quinto andar e atirou em si mesmo”, disse à AFP a porta-voz da polícia regional, Shella Chang.

Transmissão ao vivo

O secretário do Interior, Victor Remulla, confirmou que o estudante do nono ano transmitiu o tiroteio ao vivo por uma rede social. A conta do atirador no Facebook foi desativada.

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No vídeo, que circula nas redes sociais, é possível observar o cano da arma avançando por um corredor, em um estilo similar a um jogo eletrônico de tiro em primeira pessoa. Também aparece quando ele entra em uma sala de aula e começa a atirar. Crianças gritam e correm na direção das portas de saída.

As autoridades não anunciaram quantas pessoas ficaram feridas, mas confirmou que duas pessoas morreram no incidente. As idades da vítima e do atirador não foram reveladas.

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Motivação

O presidente do Ateneo de Zamboanga, padre Guillrey Andal, disse que a instituição está “profundamente entristecida” com o incidente e coopera com a investigação.

Segundo um comunicado do Ministério do Interior, a polícia investiga “o motivo por trás do tiroteio, tenta determinar a propriedade e a origem da arma utilizada e descobrir como ela foi introduzida no campus escolar”.

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“Um estudante conseguiu entrar carregando uma arma de fogo de alto calibre e uma pistola calibre .45”, informou a uma rádio local o prefeito de Zamboanga, Khymer Olaso. “No vídeo, vemos que ele primeiro atirou em um professor que estava sentado diante de uma mesa. Parece que errou, então seguiu para outra sala de aula (…) onde atirou em um estudante, que morreu”, acrescentou.

Massacres em escolas são raros nas Filipinas, um país de maioria católica. Mas em junho, três adolescentes morreram e 20 ficaram feridos em outro tiroteio no centro do país.