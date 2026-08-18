É Agora ou Nunca: 4 Revistas Impressas a partir de R$ 35,90/mês
Mundo

Estudante mata colega em ataque a tiros transmitido ao vivo de escola nas Filipinas

Vídeo no estilo 'First Person Shooter' gravado pelo agressor circula nas redes sociais. Polícia investiga motivação do aluno, que cometeu suicídio após o crime

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 ago 2026, 08h33 | Atualizado em 18 ago 2026, 08h45
Visão em primeira pessoa de um atirador com uma arma apontada para alunos sentados em carteiras escolares, alguns escrevendo, outros olhando para frente. Um projetor exibe uma tela branca na parede. O chão é escuro e as paredes claras. A cena transmite tensão e perigo iminente
Vídeo que circula nas redes sociais mostra momento em que estudante entra em sala de aula e atira contra colegas nas Filipinas. 18/08/2026 -  (X/Reprodução)
Continua após publicidade
Estudante mata colega em ataque a tiros transmitido ao vivo de escola nas Filipinas Priorizar nos meus resultados Google

Um estudante transmitiu ao vivo, nesta terça-feira, 18, o momento em que matou a tiros outro aluno, antes de cometer suicídio, em um ataque a um colégio católico no sul das Filipinas. Este foi o segundo incidente com armas de fogo a abalar uma escola da nação no Sudeste Asiático nos últimos meses.

O ataque aconteceu no ‘Ateneo de Zamboanga’, uma instituição católica privada na zona oeste da ilha de Mindanao.

“O que sabemos até o momento é que (o agressor) seguiu até a sala de aula da vítima. Ele atirou na vítima e, depois, subiu ao quinto andar e atirou em si mesmo”, disse à AFP a porta-voz da polícia regional, Shella Chang.

Siga

Transmissão ao vivo

O secretário do Interior, Victor Remulla, confirmou que o estudante do nono ano transmitiu o tiroteio ao vivo por uma rede social. A conta do atirador no Facebook foi desativada.

Continua após a publicidade

No vídeo, que circula nas redes sociais, é possível observar o cano da arma avançando por um corredor, em um estilo similar a um jogo eletrônico de tiro em primeira pessoa. Também aparece quando ele entra em uma sala de aula e começa a atirar. Crianças gritam e correm na direção das portas de saída.

As autoridades não anunciaram quantas pessoas ficaram feridas, mas confirmou que duas pessoas morreram no incidente. As idades da vítima e do atirador não foram reveladas.

Continua após a publicidade

Motivação

O presidente do Ateneo de Zamboanga, padre Guillrey Andal, disse que a instituição está “profundamente entristecida” com o incidente e coopera com a investigação.

Segundo um comunicado do Ministério do Interior, a polícia investiga “o motivo por trás do tiroteio, tenta determinar a propriedade e a origem da arma utilizada e descobrir como ela foi introduzida no campus escolar”.

Continua após a publicidade

“Um estudante conseguiu entrar carregando uma arma de fogo de alto calibre e uma pistola calibre .45”, informou a uma rádio local o prefeito de Zamboanga, Khymer Olaso. “No vídeo, vemos que ele primeiro atirou em um professor que estava sentado diante de uma mesa. Parece que errou, então seguiu para outra sala de aula (…) onde atirou em um estudante, que morreu”, acrescentou.

Massacres em escolas são raros nas Filipinas, um país de maioria católica. Mas em junho, três adolescentes morreram e 20 ficaram feridos em outro tiroteio no centro do país.

Publicidade
TAGS:
Ataque
Filipinas
massacre
tiroteio
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 60% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).