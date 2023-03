Estudante de Mossoró vira embaixadora do Reino Unido por um dia

Uma jovem do município de Mossoró, no Rio Grande do Norte, foi escolhida nesta quarta-feira, 15, para se tornar embaixadora do Reino Unido no Brasil por um dia. Laila Paiva, uma estudante de Direito de 21 anos, terá a oportunidade de participar de reuniões internas e de atividades que promovam a igualdade de gênero, com a participação de autoridades do governo.

Em publicação nas redes sociais, a “verdadeira” embaixadora britânica no Brasil, Stephanie Al-Qaq, disse estar ansiosa para receber a estudante na embaixada. Vencedora do concurso Embaixadora por Um Dia, que existe há dois anos, Laila viajará para Brasília e Rio de Janeiro para encontrar representantes de empresas britânicas e da imprensa.

Acabei de conversar por telefone, nesse dia gelado em Londres, com Laila Paiva, de Mossoró-RN, vencedora do Concurso Embaixadora por Um Dia. Estou ansiosa para recebê-la na Embaixada. pic.twitter.com/cIj6PbyhoE — Stephanie Al-Qaq (@salqaq) March 15, 2023

Com a finalidade de incentivar a diversidade e a inclusão, a iniciativa teve como público-alvo mulheres de 19 a 29 anos de idade. Além disso, o programa procurou estimular a candidatura de jovens negras, indígenas, PCD e integrantes da comunidade LGBTQIA +.

A escolha da vencedora teve como base a originalidade e a relação entre o conteúdo do vídeo, enviado pelas candidatas durante o processo, e os objetivos do projeto. Paiva terá, ainda, a oportunidade de receber tutoria com ex-bolsistas Chevening, programa de bolsas de mestrado no Reino Unido.