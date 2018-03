Estrelas do pop russo gravam música em apoio a Putin nas eleições

Vários cantores de pop russos gravaram uma música chamada Estrela guia em apoio à candidatura do presidente Vladimir Putin, que tentará ser reeleito para mais seis anos de poder nas eleições do dia 18 de março.

O vídeo, que foi publicado na última quarta-feira na página da equipe de Putin na rede social Vkontakte – o Facebook russo –, conta com a participação de Grigory Leps, do rapper Timati e de Dima Bilan, vencedor do Eurovision 2008.

A gravação já foi vista mais de 11 milhões de vezes. Nas imagens, os usuários são incentivados a votar no chefe do Kremlin, que chega como grande favorito às eleições segundo todas as pesquisas.

“Entre um milhão de estrelas, só uma é real, só uma é visível, a estrela guia”, diz um dos versos da canção, que também compara o país a um navio que “navega com orgulho contra o vento e as ondas”.

“Somos mais fortes todos juntos se a estrela guia estiver conosco, mostrando-nos o caminho”, afirma outro verso da canção.

Pesquisa

De acordo com uma última pesquisa divulgada nesta quinta-feira, 64% dos russos que irão às urnas votará por Putin nas eleições, que coincidirão com o quarto aniversário da anexação da Crimeia.

A pesquisa da Fundação de Opinião Pública indica que o segundo colocado seria o ultranacionalista Vladimir Zhironovski, que receberia 6,6% dos votos, seguido pelo comunista Pavel Grudinin, com 6,5%. Até então, todas as pesquisas situavam Grudinin em segundo lugar.

Essa pesquisa dá 1,2% de apoio à única mulher candidata, a apresentadora de televisão Ksenia Sobchak, enquanto os outros quatro candidatos não chegariam a 1%.

Os institutos de pesquisa mercadológica e sociológicas da Rússia são normalmente organismos estatais, administrados pelo governo, que respondem ao Ministério do Trabalho e Assuntos Sociais.

O resultado desta nova pesquisa segue o padrão apresentado por outras do setor nas últimas semanas: Putin sempre na liderança, com mais de 60% dos votos. Porém, assim como a maior parte dos meios de comunicação, grande parte dos institutos de pesquisa é estatal, e os resultados apresentados podem não ser isentos de influência.