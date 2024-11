Estrela do futebol do Líbano entra em coma após ataque de Israel a Beirute

A estrela do futebol libanês Celine Haidar, de 19 anos, entrou em coma induzido nesta sexta-feira, 22, após ficar gravemente ferida em um ataque israelense perto da sua casa, na capital do Líbano, Beirute. Haidar estava dormindo quando Israel emitiu avisos de evacuação para a área no último sábado, 16. Ela acordou com ligações de seus pais, mas não teve tempo suficiente para fugir.

A explosão teria ocorrido quando a jovem subiu em sua motocicleta, tentando fugir. Haidar, que já foi escolhida para seleção juvenil duas vezes, foi atingida por estilhaços e teve múltiplas fraturas no crânio e sangramento cerebral. O treinador Samer Barbary disse que a atleta está recebendo tratamentos numa unidade de terapia intensiva no Hospital Saint George, e está conectada a um tubo de respiração, com a cabeça enfaixada.

A família de Haidar se deslocou para uma cidade montanhosa a leste de Beirute para tentar escapar das operações israelenses. Ela voltou para a capital para não perder os treinos e prometeu aos pais, Abbas Haidar e Sanaa Shahrour, que abandonaria a residência caso Israel lançasse alertas para fugir da área. Eles retornaram à cidade para acompanhar a filha no hospital.

“Eu nunca pensei que teria uma filha como ela. Ela tem sonhos e força. Ela sempre me disse: ‘Você verá o que eu conquistarei amanhã'”, afirmou Abbas à agência de notícias Reuters.

Instabilidade na região

Mais de 3.500 pessoas foram mortas por ataques israelenses ao Líbano, incluindo 230 crianças, de acordo com o Ministério da Saúde do país. Israel lançou uma série de investidas, incluindo explosões de pagers e walkie-talkies da milícia libanesa Hezbollah em setembro, uma escalada significativa no conflito histórico que voltou a pegar fogo com o início da guerra em Gaza. Desde outubro do ano passado, o grupo armado, que é aliado do Hamas, ataca o inimigo com foguetes em solidariedade ao povo palestino.

Além do Líbano e da Faixa de Gaza, a Síria também entrou na mira israelense. Pelo menos 36 pessoas morreram e mais de 50 ficaram feridas após um ataque aéreo contra a cidade síria de Palmyra na tarde de quarta-feira, 20, informou a mídia estatal do país. Os militares de Israel não fizeram comentários sobre o bombardeio, que atingiu residências e uma área industrial.

Segundo a agência de notícias estatal síria SANA, aviões israelenses dispararam mísseis a partir da base de al-Tanf, na fronteira entre a Síria e a Jordânia. O impacto gerou grande destruição em Palmyra, uma cidade histórica, atingindo diversos edifícios e causando danos significativos à infraestrutura local.