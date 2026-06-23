Estreito de Ormuz tem o dia mais movimentado desde o início da guerra no Oriente Médio

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O Estreito de Ormuz registrou recorde de 35 navios após acordo Irã-EUA, sinalizando a reabertura da rota vital de petróleo e gás. Contudo, o tráfego ainda é um terço do normal pré-guerra, enfrentando minas, seguros caros e congestionamento. O Irã ainda pode impor novas regras.

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Pelo menos 35 navios com carga atravessaram o Estreito de Ormuz na segunda-feira 23, um recorde desde o início da guerra no Oriente Médio no fim de fevereiro, segundo dados da plataforma Kpler. O marco foi registrado uma semana após o anúncio do memorando de entendimento entre Irã e Estados Unidos para encerrar as hostilidades, reabrir a rota estratégica por onde passam 20% do gás e petróleo consumidos no mundo, e abrir uma nova rodada de negociações de paz.

O volume de tráfego, porém, ainda representa menos de um terço do que era registrado em períodos de paz, quando cerca de 120 navios transitavam diariamente pela nevrálgica passagem. Segundo analistas, a normalização completa da navegação pode levar de dois a seis meses, embora a reabertura já tenha efeitos nos mercados. O preço do barril de Brent, referência internacional, era negociado a US$ 77 nesta terça-feira, 23, após chegar a quase US$ 120 no auge da guerra.

Novo normal?

O retorno integral ao status anterior ao conflito enfrenta diversos obstáculos logísticos e financeiros, entre eles a necessidade de remoção de minas instaladas pela Guarda Revolucionária Islâmica, que levará no mínimo 40 dias, e prêmios de seguro contra riscos de guerra significativamente elevados.

Também há o desafio ligado ao congestionamento portuário: mais de 1.500 embarcações ficaram represadas, volume que levará de três a cinco meses para ser processado nos centros de transbordo subsequentes.

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No entanto, há dúvidas se é possível voltar ao status pré-conflito.

“A administração do Estreito de Ormuz nunca mais será a mesma de antes da guerra”, afirmou nesta terça-feira o principal negociador iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, citado pela agência de notícias estatal Irna. Segundo ele, o Irã administrará a via marítima, o que provoca a dúvida sobre se os navios terão que pagar algum tipo de taxa para transitar por Ormuz.

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Ormuz no centro do acordo

Durante a guerra, de 1º de março a 14 de junho, menos de 10 navios de carga atravessavam o estreito em média por dia. Desde 15 de junho, um dia depois do anúncio do acordo, a média subiu para 21 e chegou a 27 nos últimos cinco dias.

O Estreito de Ormuz foi reaberto na semana passada, após um acordo entre Irã e Estados Unidos para acabar com o Oriente Médio.

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Teerã chegou a anunciar no sábado 20 o fechamento da passagem em resposta a novos ataques de Israel no Líbano, apesar de um cessar-fogo em vigor, mas posteriormente chegou a um entendimento com Washington sobre mecanismos para interromper os confrontos em solo libanês e garantir a segurança do estreito.

Houve, porém, novos bombardeios israelenses no sul libanês nesta terça, e o embaixador iraniano nas Nações Unidas, em Genebra, já alertou sobre o risco que isso representa para as negociações com os Estados Unidos.