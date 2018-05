12 toneladas de chocolate quente bloqueiam estrada na Polônia

Um caminhão transportando 12 toneladas de chocolate quente tombou nesta quarta-feira em uma estrada da Polônia, transformando a via em um rio de desperdício de calorias, informou a polícia local.

O motorista foi hospitalizado com uma fratura no braço. O chocolate endureceu em contato com o ar frio.

O caminhão, que pertence a uma confeitaria, colidiu contra barreiras metálicas que delimitavam a estrada entre as cidades de Wrzesnia e Slupca, no oeste do país. O veículo tombou de lado, bloqueando a estrada nas duas direções.

Antes que a estrada fosse completamente interditada, o chocolate escorreu, melando as rodas dos carros e deixando um rastro de vários quilômetros.

A limpeza, iniciada por bombeiros que usavam apenas pás, teve que ser continuada com uma escavadeira – outra tarefa difícil e demorada, pois o chocolate endureceu em contato com o ar.

“Chocolate endurecido é muito pior do que neve”, disse o chefe dos bombeiros, Bogdan Kowalski, ao canal de televisão local TVN24.

Vídeos do acidente circularam pelas redes sociais, despertando humor entre os usuários. “Se eu tô perto de um negócio desse, não sei se eu choro ou entro desespero. Isso é o eu chamo de desperdício, bicho”, escreveu uma usuária.

Um caminhão com uma carga cheinha de chocolate tombou na Polônia É este tipo de notícia que me faz chorar — Rê nato (@RenatoSouza1997) May 9, 2018

Passou na tv q um caminhão tipo esses de gasolina tombou e era chocolate em calda, se eu visse eu ia chorar q nem uma criança, q desperdício — fala pra mim (@Carla_Cinthia) May 9, 2018

(Com AFP)