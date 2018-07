‘Estou bem’, dizem meninos presos em caverna na Tailândia em cartas

Os doze meninos presos em uma caverna da Tailândia há 14 dias enviaram hoje, com a ajuda dos mergulhadores, cartas a suas famílias, ao mesmo tempo que as equipes de emergência mencionam um prazo de três a quatro dias para o resgate antes do retorno das chuvas.

O treinador de futebol dos menores de idade, que está com o grupo na caverna, também enviou uma carta aos pais das crianças, na qual pede desculpas: “Obrigado por todo o apoio moral e peço desculpas aos pais”, escreveu Ekkapol Chantawong, de 25 anos, no texto divulgado pelos socorristas. “Para todos os pais, todas as crianças ainda estão bem. Eu prometo cuidar das crianças da melhor forma possível”, escreveu.

Esta é a primeira mensagem do técnico, cujo papel na situação em que se encontram os meninos provocou polarização nas mídias sociais na Tailândia. Muitos o elogiaram depois que ele deu sua parte de comida às crianças antes de serem localizadas e as ajudou a atravessar nove dias na escuridão. Outros o criticaram por ter concordado em levar os meninos para dentro de uma caverna durante a temporada das chuvas de monções.

Após a publicação de dois vídeos, o primeiro gravado quando os mergulhadores britânicos encontraram o grupo na segunda-feira (2) à noite e o segundo, de terça-feira (4), as autoridades não divulgaram mais imagens dos jovens.

As cartas escritas pelas crianças a suas famílias são as primeiras provas de vida reveladas desde terça-feira. “Não se preocupem, mamãe e papai. Eu estou fora há duas semanas, mas vou voltar e ajudá-los na loja”, escreveu Bew.

“Estou bem, mas aqui faz um pouco de frio. Não se preocupem comigo. Não esqueçam de preparar minha festa de aniversário”, escreveu Duangphet, que assina a mensagem com seu apelido, Dom. “Se eu sair, por favor me levem para comer moo krata”, pediu Piphat, conhecido como Nick, ao mencionar um prato tailandês a base de porco e verduras.

As equipes de emergência mencionaram hoje a possibilidade de optar por um resgate perigoso, antes do retorno das chuvas de monção que derrubariam todos os esforços para drenar o máximo de água da caverna. “Agora e durante os três ou quatro próximos dias, as condições de resgate são perfeitas no que diz respeito à água, tempo e saúde das crianças”, afirmou Narongsak Osottanakorn, governador da província de Chiang Rai e coordenador da célula de crise. “Temos que decidir o que podemos fazer”, completou.

Durante a manhã, o governador afirmou que os meninos ainda não estavam preparados para percorrer o trajeto perigoso e sair da caverna. Mas o nível da água na gruta desceu, graças às operações de drenagem.

A morte de um ex-mergulhador da Marinha tailandesa ontem durante uma operação de abastecimento mostra o nível de perigo. Vários meninos, com idades entre 11 e 16 anos, não sabem nadar e nenhum deles já praticou mergulho, o que complica ainda mais as operações.

No momento, um mergulhador experiente precisa de 11 horas para fazer uma viagem de ida e volta até o local em que estão os jovens: seis de ida e cinco para volta, graças à ajuda da corrente. O trajeto tem vários quilômetros e inclui passagens estreitas e trechos sob a água.

Tempo de percurso com mergulho em caverna na Tailândia onde equipe de futebol está presa. Tempo de percurso com mergulho em caverna na Tailândia onde equipe de futebol está presa.

Como alternativa ao resgate por mergulho, as equipes de emergência anunciaram mais de 100 perfurações verticais na montanha. Algumas são pouco profundas, mas uma delas tem quase 400 metros de profundidade. A operação de resgate chama a atenção da imprensa mundial e mais de 1.100 jornalistas estão no local, com os equipamentos instalados em meio ao barro em uma área de selva tropical.

zoom_out_map 1 /35 Equipes de resgate auxiliam no resgate dos 12 jovens jogadores de futebol e seu treinador, presos dentro de uma caverna inundada no complexo de Tham Luang, província de Chiang Rai, na Tailândia - 07/07/2018 (Royal Thai Navy/AFP)

zoom_out_map 2 /35 Equipes de resgate auxiliam no resgate dos 12 jovens jogadores de futebol e seu treinador, presos dentro de uma caverna inundada no complexo de Tham Luang, província de Chiang Rai, na Tailândia - 07/07/2018 (Soe Zeya Tun/Reuters)

zoom_out_map 3 /35 Equipes de resgate auxiliam no resgate dos 12 jovens jogadores de futebol e seu treinador, presos dentro de uma caverna inundada no complexo de Tham Luang, província de Chiang Rai, na Tailândia - 07/07/2018 (Soe Zeya Tun/Reuters)

zoom_out_map 4 /35 Equipes de resgate auxiliam no resgate dos 12 jovens jogadores de futebol e seu treinador, presos dentro de uma caverna inundada no complexo de Tham Luang, província de Chiang Rai, na Tailândia - 07/07/2018 (Soe Zeya Tun/Reuters)

zoom_out_map 5 /35 Equipes de resgate auxiliam no resgate dos 12 jovens jogadores de futebol e seu treinador, presos dentro de uma caverna inundada no complexo de Tham Luang, província de Chiang Rai, na Tailândia - 07/07/2018 (Anyawut Pho-Ampai/Reuters)

zoom_out_map 6 /35 Soldados tailandeses carregam cordas para ajudar no resgate dos 12 jovens jogadores de futebol e seu treinador, presos dentro de uma caverna inundada no complexo de Tham Luang, província de Chiang Rai, na Tailândia - 05/07/2018 (Krit Phromsakla Na Sakolnakorn/ Thai News Pix/AFP)

zoom_out_map 7 /35 Soldados tailandeses carregam cabos para auxiliar no resgate dos 12 jovens jogadores de futebol e seu treinador, presos dentro de uma caverna inundada no complexo de Tham Luang, província de Chiang Rai, na Tailândia - 05/07/2018 (Athit Perawongmetha/Reuters)

zoom_out_map 8 /35 Equipe de resgate trabalha drenando água do complexo de cavernas de Tham Luang, para realizar o resgate dos jogadores de futebol e seu técnico - 05/07/2018 (Athit Perawongmetha/Reuters)

zoom_out_map 9 /35 Membros da equipe internacional de resgate chegam com cilindros de oxigênio para ajudar na busca dos 12 jogadores de futebol e seu técnico, que ficaram presos em uma caverna inundada na província de Chiang Rai, na Tailândia - 05/07/2018 (Sakchai Lalit/AP)

zoom_out_map 10 /35 Familiares rezam em um santuário do lado de fora do complexo de cavernas de Tham Luang, antes do resgate dos jovens presos na caverna inundada em Chiang Rai, na Tailândia - 05/07/2018 (Ye Aung Thu/AFP)

zoom_out_map 11 /35 Membro das equipes de resgate desce na entrada do complexo de cavernas Tham Luang onde 12 meninos e seu treinador de futebol estão presos, na província de Chiang Rai, no norte da Tailândia - 02/07/2018 (Sakchai Lalit/AP)

zoom_out_map 12 /35 Estudantes cantam durante operações de salvamento de um time de futebol infantil e seu treinador presos no complexo de cavernas Tham Luang, na província de Chian Rai na Tailândia - 04/07/2018 (Ye Aung Thu/AFP)

zoom_out_map 13 /35 Equipes no trabalham resgate dos membros de uma equipe de futebol sub-16 e seu treinador no complexo de cavernas de Tham Luang, na província de Chiang Rai, na Tailândia - 04/07/2018 (Thai Navy Seal/Reuters)

zoom_out_map 14 /35 Equipes no trabalham resgate dos membros de uma equipe de futebol sub-16 e seu treinador no complexo de cavernas de Tham Luang, na província de Chiang Rai, na Tailândia - 04/07/2018 (Thai Navy Seal/Reuters)

zoom_out_map 15 /35 Equipes no trabalham resgate dos membros de uma equipe de futebol sub-16 e seu treinador no complexo de cavernas de Tham Luang, na província de Chiang Rai, na Tailândia - 04/07/2018 (Thai Navy Seal/Reuters)

zoom_out_map 16 /35 Captura de vídeo mostra as crianças desaparecidas dentro da caverna Tham Luang, na província de Chiang Rai, na Tailândia - 02/07/2018 (Royal Thai Navy/AFP)

zoom_out_map 17 /35 Adolescentes da Tailândia presos em caverna são encontrados vivos (EKATOL/Facebook/Reprodução)

zoom_out_map 18 /35 Trabalhadores trabalham na estrada que leva à caverna de Tham Luang, na Tailândia, após as notícias de que todos os membros do time de futebol infantil e seu treinador estavam vivos - 03/07/2018 (Lillian Suwanrumpha/AFP)

zoom_out_map 19 /35 Familiar mostra foto de crianças desaparecidas em uma caverna na Tailândia, parte de um time de futebol que foram encontrados seguros após nove dias - 02/07/2018 (Lillian Suwanrumpha/AFP)

zoom_out_map 20 /35 Monges budistas coletam esmolas no centro de comando perto da caverna de Tham Luang, após notícias de que todos os membros do time de futebol infantil e seu técnico estavam vivos - 02/07/2018 (Lillian Suwanrumpha/AFP)

zoom_out_map 21 /35 Soldados e equipes de resgate trabalham no complexo de cavernas de Tham Luang, durante buscas por membros de um time de futebol sub-16 e seu treinador - 01/07/2018 (Soe Zeya Tun/Reuters)

zoom_out_map 22 /35 Equipes de resgate trabalham na busca de um time de futebol infantil e seu treinador na caverna de Tham Luang, na província de Chiang Rai, Tailândia - 29/06/2018 (Lillian Suwanrumpha/AFP)

zoom_out_map 23 /35 Parentes dos 12 jovens membros da equipe de futebol e seu treinador desaparecidos em um complexo de cavernas rezam em um santuário na esperança de reencontrá-los, na província de Chiang Rai, norte da Tailândia - 27/06/2018 (Sakchai Lalit/AP)

zoom_out_map 24 /35 Soldados e equipes de resgate carregam uma bomba de água para o complexo de cavernas de Tham Luang durante a busca por membros de um time de futebol de crianças e seu treinador, na província de Chiang Rai, na Tailândia - 28/06/2018 (Soe Zeya Tun/Reuters)

zoom_out_map 25 /35 Soldados carregam equipamentos para o complexo de cavernas de Tham Luang, em busca de membros de um time de futebol sub-16 e seu treinador presos no local, na província de Chiang Rai, Tailândia - 26/06/2018 (Lillian Suwanrumpha/AFP)

zoom_out_map 26 /35 Soldados descarregam suprimentos no complexo de cavernas de Tham Luang, em busca de membros de um time de futebol sub-16 e seu treinador presos no local, na província de Chiang Rai, Tailândia - 29/06/2018 (Soe Zeya Tun/Reuters)

zoom_out_map 27 /35 Soldados tailandeses trazem mangueiras e bombas de água adicionais para continuar a busca pelos 12 jovens membros de um time de futebol infantil e seu treinador desaparecidos no complexo de cavernas Tham Luang - 27/06/2018 (Sakchai Lalit/AP)

zoom_out_map 28 /35 Socorrista desce por escadas cheias de lama na entrada do complexo de cavernas Tham Luang onde uma equipe de futebol infantil e seu treinador se desapareceram, na província de Chiang Rai, norte da Tailândia - 29/06/2018 (Sakchai Lalit/AP)

zoom_out_map 29 /35 Soldados tailandeses conduzem o cabo elétrico para o interior da caverna de Tham Luang no parque nacional de Khun Nam Nang Non em Chiang Rai durante operação de salvamento de uma equipe de futebol infantil presa no local - 26/06/2018 (Lillian Suwanrumpha/AFP)

zoom_out_map 30 /35 O mergulhador britânico John Volanthen durante as operações de resgate no complexo de cavernas Tham Luang em Chiang Rai, norte da Tailândia - 28/06/2018 (Linh Pham/Getty Images)

zoom_out_map 31 /35 Jornalistas trabalham na cobertura do resgate de um time de futebol sub-16 e seu treinador, desaparecidos em um complexo de cavernas na província de Chiang Rai, na Tailândia - 27/06/2018 (Soe Zeya Tun/Reuters)

zoom_out_map 32 /35 Paramédicos voluntários usam botas no chão lamacento do posto avançado na entrada da caverna de Tham Luang, durante operação de resgate de um time de futebol infantil e seu treinador presos no local - 27/06/2018 (Lillian Suwanrumpha/AFP)

zoom_out_map 33 /35 Soldados tailandeses entram na caverna de Tham Luang no parque nacional da floresta de Khun Nam Nang Non em Chiang Rai durante a operação de salvamento da equipa de futebol infantil e seu treinador, presos no local - 26/06/2018 (Lillian Suwanrumpha/AFP)

zoom_out_map 34 /35 Equipes de resgate chegam à caverna Tham Luang na tentativa de encontrar os membros desaparecidos de uma equipe de futebol de crianças junto com seu treinador em Chiang Rai, na Tailândia - 25/06/2018 (Krit Phromsakla Na Sakolnakorn/AFP)

zoom_out_map 35/35 Um par de chuteiras é visto ao lado de bicicletas do grupo de meninos desaparecidos na entrada de uma caverna em Chiang Rai, norte da Tailândia - 25/06/2018 (Thai News Pix/AP)

(Com AFP)