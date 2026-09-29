Estônia acusa Rússia de estar por trás de ataque incendiário contra empresa

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A Estônia acusou a Rússia de encomendar um ataque incendiário contra uma empresa de defesa que fornece equipamentos militares à Ucrânia. O incidente ocorreu em agosto na Milrem Robotics, em Tallinn, fabricante de veículos não tripulados. Moscou nega veementemente as acusações, classificando-as como infundadas e sem sentido.

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A Estônia acusou nesta terça-feira, 29, a Rússia de ter encomendado um ataque incendiário contra uma empresa de defesa do país que fornece equipamentos militares à Ucrânia.

O episódio ocorreu em 15 de agosto, quando um incêndio atingiu um prédio utilizado pela Milrem Robotics, em Tallinn, capital estoniana. A empresa fabrica veículos terrestres não tripulados e já forneceu modelos THeMIS às forças ucranianas em meio à guerra contra a Rússia.

O primeiro-ministro estoniano, Kristen Michal, afirmou que uma investigação do Serviço de Segurança Interna da Estônia (KAPO) concluiu que o ataque incendiário contra a Milrem Robotics foi encomendado pelos serviços de segurança russos, acrescentando que o incidente era consistente com outros atos de sabotagem realizados em nome da Rússia na Europa.

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Após a denúncia, a Comissão Europeia expressou “solidariedade total” com a Estônia e chamou o incidente de “ataque inconsequente” russo. Continua após a publicidade

O Kremlin, por sua vez, negou a alegação de que a Rússia estivesse por trás do ataque, classificando as acusações como infundadas e dizendo que não as levaria a sério.

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“Tais declarações são infundadas, mal pensadas, não têm absolutamente nenhuma relação com a realidade e carecem de qualquer tipo de raciocínio. Portanto, não podemos e não iremos levar tais declarações a sério”, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, a repórteres em coletiva nesta terça.

A acusação ocorre em meio a uma série de investigações no continente sobre episódios de sabotagem, ataques cibernéticos e outras operações que governos ocidentais associam a Moscou. No início do mês, a Alemanha acusou a Rússia de ser responsável por um incidente envolvendo um drone carregado com explosivos no aeroporto de Leipzig.