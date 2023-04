Estátua de sereia ‘muito provocativa’ gera polêmica na Itália

Uma voluptuosa estátua de uma sereia criada por alunos da escola de arte Luigi Rosso, em Monopol, foi colocada em uma praça de uma vila de pescadores em Puglia, no sul da Itália, e virou alvo de chacota por ser “muito provocativa”.

Posicionada na praça Rita Levi-Montalcini, a obra não foi inaugurada oficialmente e causou polêmica depois que suas fotos foram divulgadas nas redes sociais durante a sua instalação. A atriz italiana Tiziana Schiavarelli escreveu no Facebook que um amigo em Monopoli havia “expressado com razão alguma perplexidade sobre este ‘monumento’”.

“Parece uma sereia com dois seios de silicone e, principalmente, uma bunda enorme nunca antes vista em uma sereia. Pelo menos não em alguma que eu conheça”, acrescentou.

Ela ainda destacou que não teve problemas com os estudantes de arte ou com o conselho local que encomendou a obra. No entanto, ela afirmou que se diverte “muito com isso” e que a estátua poderia acabar virando “mais uma atração para os turistas”.

O diretor da escola de arte, Adolfo Marciano, defendeu a obra, afirmando que é uma “homenagem à grande maioria das mulheres que são curvilíneas”. De acordo com ele, os alunos foram encarregados de fazer várias estátuas a pedido do prefeito da cidade, incluindo uma com alguma temática relacionada ao mar.

“Os alunos se reuniram e tiveram a ideia de uma sereia”, disse Marciano. “O conselho viu o modelo em escala e disse que era bom, e então decidiu que a escultura concluída seria colocada na praça”, explicou.

Marciano comentou que não iria julgar a inspiração das alunas, porém ela seria uma “representação da realidade, neste caso do corpo feminino”. Ele ainda acrescentou que seria “muito ruim” se a sereia estivesse representando uma “mulher extremamente magra”.

A escultura foi mantida coberta até a sua inauguração e gerou discussão nos últimos dias entre os moradores da vila. Além da estátua de sereia, os alunos também criaram uma obra dedicada às vítimas de acidentes de trabalho, que seria inaugurada nesta segunda-feira, 1.

“Isso é muito mais importante do que a sereia”, disse o prefeito.