Estátua de Melania Trump em sua cidade natal vira tema de piadas

Depois do pastel da Melania, do mel da Melania e até das sapatilhas da Melania, a cidade natal da primeira-dama americana, na Eslovênia, ganhou a primeira estátua de sua filha mais famosa. A escultura em tamanho natural da mulher de Donald Trump, contudo, já está gerando controvérsia e virou motivo de piadas na internet.

Inaugurada na sexta-feira 5 nos arredores de Sevnica, a obra foi encomendada ao artista conceitual americano Brad Downey, de 39 anos, que garante ser esse o primeiro monumento no mundo dedicado à primeira-dama dos Estados Unidos. A peça foi esculpida pelo artesão local Ales Zupevc, apelidado de Maxi.

Por sua aparência quase abstrata, a obra virou piada entre os moradores de Sevnica e nas redes sociais. Nika, estudante local de arquitetura de 24 anos, afirmou que “se o monumento quer ser uma paródia, aí sim o artista teve sucesso”.

“Aqui em Sevnica podemos apenas rir e colocar as mãos na cabeça pela catastrófica reputação (dos Trump)”, diz. “Elas se parecem gêmeas”, brincou uma usuária no Twitter.

Outros internautas compararam a estátua de Downey com obras de arte, desenhos animados e até mesmo com outras representações de personalidades que tiveram resultados aquém do esperado.

They look like twins !! 😂. Melania must be so proud of this statue. pic.twitter.com/8BWdC0OEeJ — Brynt (@JohnBrynt) July 6, 2019

É o caso de um busto do jogador de futebol português Cristiano Ronaldo, do clube italiano Juventus, instalado no aeroporto da Ilha da Madeira.

Critics hail new Melania Trump statue in Slovenia as it joins other such classics. pic.twitter.com/h5eVnNRqJc — Rizwanul Haq (@DrRizwanulHaq) July 6, 2019

As redes sociais também não perderam a oportunidade de comparar a escultura de Melania com o resultado de uma restauração desastrosa de um afresco que retrata Jesus Cristo, pintado em uma parede da igreja do Santuário da Misericórdia, na pequena cidade espanhola de Borja.

This Melania Trump statue has a familiar face. pic.twitter.com/7kdvjI9BNO — Ian Caveney (@IanCaveney) July 6, 2019

In Melania Trump’s hometown someone carved a wooden statue of… well, not her 🤷🏼‍♀️🚂 pic.twitter.com/hJi6umcJVW — Luka Fric (@LukaFric) July 6, 2019

Obras brasileiras

Assim como a restauração fracassada do afresco espanhol e a estátua de Cristiano Ronaldo em Portugal, há também no Brasil obras que viraram motivo de piada no país. É o caso da estátua do bandeirante Borba Gato, no bairro de Santo Amaro, em São Paulo. A obra do escultor e pintor Júlio Guerra foi inaugurada há 50 anos no bairro de Santo Amaro e nunca conseguiu uma opinião unânime. Acabou carinhosamente aceita pelos paulistanos.

Estátua do Borba Gato na Avenida Santo Amaro, São Paulo: carinhosamente aceita.

Esculpida especialmente para adornar o Itaquerão, a casa do clube de futebol Corinthians, na zona leste de São Paulo, a estátua de São Jorge, foi recusada pelos cartolas, que alegaram não estar incluída no projeto da nova arena. A escultura fora doada ao time pelo artista e torcedor Gilmar Pinna.

A Prefeitura de Guarulhos, porém, decidiu abraçar o monumento, rebatizado como”Cavaleiro Fiel” e instalá-lo em uma praça às margens da rodovia Hélio Smidt, a poucos quilômetros do aeroporto de Cumbica.

A então presidente Dilma Rousseff teve cuidado maior em não ferir a autoestima do artista plástico Romero Britto, que costuma presenciar mandatários e celebridades com retratos marcados pelo seu estilo polêmico. Recebeu com agrado, em fevereiro de 2011, um retrato. Mas, em vez de trazê-lo ao Brasil, deixou a obra no Consulado-geral em Miami.

A escultura de Melania

Estátua de madeira da primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, em sua cidade natal Sevnica: atração e piadas – 05/07/2019

A obra que retrata a primeira-dama americana foi esculpida em uma árvore com motosserra e mostra Melania vestida de azul e levantando a mão esquerda. Trata-se de uma reprodução de seu gesto no momento em que seu marido fez o juramento como presidente dos Estados Unidos, em 2017.

A escultura, realizada supostamente no estilo Arte Naïf, chegou a ser vista como um “espantalho”. “Posso entender que as pessoas pensem que não se aproxima muito de sua aparência física”, disse Downey, afirmando que achara o resultado “absolutamente lindo”.

A cidade da primeira-dama

Desde que Donald Trump assumiu como presidente em 2017, a tranquila Sevnica se transformou em um ímã para turistas e jornalistas em busca do passado da ex-modelo e atual primeira-dama americana.

Os comerciantes locais aproveitam esse interesse pela celebridade para oferecer uma incrível quantidade de produtos alimentícios e mercadorias com o nome de Melania. também há um passeio turístico disponível aos interessados em visitar os locais onde ela passou seus primeiros anos de vida.

Downey fez a estátua como parte de um projeto para explorar as raízes eslovenas e delegou a tarefa para Maxi, que executou a escultura. O artista americano disse que ficou impactado com o fato de o artesão esloveno ter nascido no mesmo ano e no mesmo hospital que Melania.

“Podemos ver esse rio e as montanhas tal como ela os via quando criança”, disse Downey.

Ninguém se animou a expressar elogios à obra. Katarina, de 66 anos, disse apenas que o monumento é uma “boa ideia”. “Melania é uma heroína eslovena, conseguiu chegar ao ponto mais alto dos Estados Unidos”.

(Com AFP)