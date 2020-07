Estátua de ativista substitui monumento deposto pelo Black Lives Matter

A imagem ganhou o mundo. No mês passado, a estátua de Edward Colston, um comerciante de escravos do século XVII, foi parar no fundo do Rio Avon, na cidade de Bristol, Inglaterra, durante um protesto grupo Black Lives Matter. Agora, a cidade ganhou uma nova imagem para o mesmo pedestal: uma manifestante negra com o punho erguido em sinal de resistência – gesto imortalizado pelo grupo Panteras Negras, na década de 70.

O novo monumento foi criado pelo artista britânico Marc Quinn, que baseou o trabalho artístico em uma cena real, protagonizada por uma integrante do Black Live Matter, no mesmo dia em que a estátua de Colston foi deposta. Jen Reid, uma moradora de Bristol, escalou o pedestal vazio e ergueu o punho. O momento, captado em foto, circulou pelas redes sociais a acabou inspirando o artista.

“É uma imagem tão poderosa, de um momento que senti que precisava ser materializada para sempre. Entrei em contato com Jen através das mídias sociais para discutir a ideia da escultura e ela me disse que queria colaborar”, contou Quinn à rede de TV CNN.

Reid disse que concordou em colaborar com Quinn para ajudar a “manter a jornada em direção à justiça racial e à equidade”.

“Quando eu estava lá no pedestal e levantei meu braço em uma saudação do Black Power, foi totalmente espontâneo, eu nem pensei nisso”, ela disse.”Era como se uma carga elétrica de energia estivesse passando por mim.”

A estátua, oficialmente chamada de “A Surge of Power (Jen Reid) 2020” (Um Surto de Poder (Jen Reid) 2020), foi feita em resina preta e pretende ser temporária. O artista não recebeu permissão das autoridades para colocá-la em praça pública Se for venida, o dinheiro será doado a duas instituições de caridade, escolhidas por Reid, que promovam a inclusão da história negra nos currículos escolares.

A estátua de bronze original estava no centro da cidade de Bristol desde 1895, mas havia se tornado cada vez mais controversa devido ao papel de Colston no comércio de escravos no Atlântico. A escultura enfrentou petições pedindo sua remoção antes.

O artista de rua Banksy , que nasceu em Bristol, também propôs erguer uma estátua r epresentando um ato de protesto. Ele postou um esboço em sua conta do Instagram ao lado da explicação: “Nós o arrastamos para fora da água, o colocamos de volta no pedestal, amarramos um cabo em volta do pescoço e encomendamos algumas estátuas de bronze em tamanho real de manifestantes no ato de puxá-lo para baixo. ”

Em meio à polêmica, o destino definitivo do pedestal agora ocupado pela ativista negra na cidade, continua incerto.