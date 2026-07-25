Estagiária canadense da OTAN é presa por suspeita de espionagem

Uma canadense de origem chinesa que trabalhava como estagiária no principal quartel-general militar da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), na Bélgica, foi presa sob suspeita de espionagem. A informação foi divulgada neste sábado, 25, pelo Ministério Público Federal belga.

A identidade da mulher não foi revelada. Segundo os investigadores, ela é suspeita de “espionar em benefício de um terceiro país” e de integrar uma organização criminosa. As autoridades também não informaram qual país ou organização teria sido beneficiado pela suposta atividade.

A estagiária trabalhava no Quartel-General Supremo das Potências Aliadas na Europa (SHAPE, na sigla em inglês), localizado na cidade de Mons. A instalação abriga o Comando Aliado de Operações, responsável pelo planejamento e pela execução das operações militares da aliança, formada por 32 países.

Continua após a publicidade

De acordo com o Ministério Público, a mulher chamou a atenção dos serviços de segurança do próprio SHAPE, que comunicaram o caso ao Serviço Geral de Inteligência e Segurança da Bélgica. Investigadores realizaram buscas na residência e no local de trabalho da suspeita na quinta-feira, 23. Ela teve a prisão decretada no dia seguinte.

A OTAN afirmou que não há indícios de que o episódio tenha afetado a prontidão operacional, as estruturas de comando e controle ou as atividades em andamento.

“O SHAPE continua cumprindo suas responsabilidades sem interrupção”, afirmou um porta-voz da organização à Reuters.

Continua após a publicidade

O Ministério Público belga informou que não divulgará outros detalhes enquanto a investigação estiver em andamento.